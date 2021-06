Lil Loaded est mort : Comment le rappeur de 20 ans est-il mort ?

Twitter Lil chargé.

Lil Loaded, le rappeur de Dallas, au Texas, est décédé à l’âge de 20 ans, ont confirmé son avocat et le coroner de Dallas.

Son avocat de la défense a confirmé la tragique nouvelle au magazine XXL, ce lundi 31 mai.

Lil Loaded est populairement connu pour son tube de 2019 “6locc 6a6y”. La vidéo YouTube a eu des millions de vues.

Quelle est la cause du décès ? Comment Lil Loaded est-il mort ? Cela n’est pas encore confirmé par les chercheurs. Certaines personnes ont partagé une publication qu’elles prétendaient provenir de Lil Loaded sur Instagram Stories, ce qui a conduit à des rapports en ligne faisant état d’un suicide, mais encore une fois, les sources officielles n’ont pas encore confirmé la cause du décès.

Son ami Cyraq a écrit sur Instagram que la cause du décès était le suicide et que Lil Loaded s’est suicidé à cause d’une femme ; “Allez brudda, tu as gagné cette merde … pour finir comme ce frère, j’ai l’impression que tu es un brudda, je comprends, mais tu m’as fait détester cette garce pour toujours”, a-t-il écrit sur sa page Instagram.

Lil Loaded faisait face à une accusation d’homicide involontaire coupable dans la mort de Khalil Walker, son ami.

Le vrai nom de Lil Loaded était Dashawn Maurice Robertson.

Voici ce que vous devez savoir :

L’avocat du rappeur déclare : “Malheureusement, les rumeurs sont vraies”

Malheureusement, ce n’est pas un canular. Lil Loaded est mort, pas vivant.

Ashkan Mehryari, l’avocat du rappeur, a confirmé la nouvelle à XXL lundi. “Malheureusement, les rumeurs sont vraies et M. Robertson est décédé aujourd’hui”, a écrit Mehryari dans un communiqué. Heavy.com a contacté Mehryari pour plus de détails, et nous les ajouterons à cette histoire s’ils sont reçus.

Mehryari a déclaré au Dallas Morning News que la mort de Lil Loaded était “tragique” et qu’elle n’avait rien vu venir. “Il avait devant lui une carrière musicale très brillante et prometteuse”, a-t-il déclaré au journal.

Stanley Gabart, qui a travaillé avec le label Lil Loaded, a exprimé sa surprise en déclarant au Morning News : « Ce gamin faisait un grand voyage. J’avais du mal avec certaines choses que nous aurions aimé savoir, j’aurais aimé que nous puissions intervenir. »

Le coroner a également confirmé que Lil Loaded est décédé le 31 mai 2021, selon le Dallas Morning News. Et il a dit que la cause de sa mort n’a pas encore été déterminée.

Sur son histoire Instagram, Cyraq a écrit d’autres commentaires sur Lil Loaded. Ils incluaient : « Mon noir vient de se suicider pour son chien… Je la déteste tellement en ce moment. Ce nihh m’a dit dans un studio le mois dernier que quelqu’un était avec sa copine, qu’il les tuerait. Ce nihh a fini ce mariage… derrière sa copine. Je voulais dire que sh…. Brudda, je t’aime bih”.

Elle a ajouté : « Nous avions des projets… À propos de ma fille, je sais ce que tu ressentais. Je sais que tu aimais ce p… plus que tout. Den, frère, j’ai déjà rencontré ces nihh parents… Je suis blessé. Je me demande comment ils se sentent frère, je t’aime, bon sang”.

La publication Instagram attribuée à Lil Loaded se lit comme une note de suicide

La publication Instagram se lit comme suit : « Cher très haut, veuillez me pardonner mes défauts et toutes les fois où je n’ai pas été en mesure de vous rendre fier et reconnaissant des bénédictions que vous avez apportées à ma vie… sont venus et les gens qu’ils ont mis dans ma vie pour me garder enraciné et humble à travers tout cela et j’aime chacune de ces personnes qui sont vraiment pour moi. Je demande l’entrée dans ton royaume à travers toutes mes erreurs. Je sais que vous aimez tous vos enfants, et je lis pour que mon cœur et mon âme se joignent à vous.”

La publication n’est plus visible sur votre page.

Lil Loaded comptait plus de 460 000 abonnés sur Instagram. Sa dernière publication encore visible remonte à quatre jours, lorsqu’il écrivait : “” 6LOCC 6A6Y Gold Certificate Qui dirige ce sh… comme moi ? Certaines de ses photos sur Instagram le montraient avec des armes à feu.

En ce qui concerne l’accusation de meurtre, selon Complex, la mort par balle de Walker est survenue l’automne dernier, et il y aurait eu une vidéo montrant Lil Loaded tirant sur Walker.

