Lil Mosey affirme qu’une victime présumée de viol a été admise à des relations sexuelles consensuelles antérieures

Lil Mosey dit que la victime présumée dans son affaire de viol a admis avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec lui dans le passé, et il demande au tribunal le feu vert pour présenter cette preuve au procès.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ… le rappeur affirme avoir rencontré la victime présumée dans la journée lors d’un de ses concerts et qu’ils se sont finalement livrés à une activité sexuelle consensuelle… à plusieurs reprises.

Lil Mosey prétend qu’ils ont eu des relations sexuelles lors d’une fête du Nouvel An, puis à nouveau dans une voiture. Il dit que la deuxième fois s’est produite la même nuit que le viol présumé, qui, selon elle, s’est produit plus tard dans une cabine.

TMZ a cassé l’histoire … Lil Mosey était accusé de viol en avril avec la femme affirmant qu’elle s’était évanouie en buvant et s’était réveillée avec Mosey et un autre homme se forçant à elle. Mosey a plaidé non coupable.

L’affaire est en cours de jugement à Washington, et l’État dispose d’une loi sur le « protection contre le viol » qui interdit généralement la preuve de relations et d’activités sexuelles antérieures avec une victime présumée lors du procès.

Cependant, Lil Mosey soutient que la preuve d’une relation sexuelle consensuelle antérieure devrait être admise car il pense que cela l’aide à se défendre contre l’allégation selon laquelle elle n’a pas consenti.

Les procureurs s’opposent à ce que les preuves soient déposées devant le tribunal. Dans de nouveaux documents juridiques, ils disent que l’activité sexuelle antérieure de la victime présumée n’est pas pertinente pour savoir si elle a consenti, ajoutant qu’il a été accusé de viol au deuxième degré impliquant une victime présumée incapable de consentir.

Dans ce cas, la femme a affirmé qu’elle s’était évanouie à cause de l’alcool et qu’elle n’aurait pas pu consentir.

Une décision est attendue lors d’une audience le mois prochain.