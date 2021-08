Lil Nas X a refusé un rôle dans Euphoria pour cette raison

“Ce n’était pas moi qui disais [soy] trop bon pour l’euphorie, c’est littéralement l’une de mes émissions préférées en ce moment », a écrit le chanteur de Montero sur Twitter.

Dans l’interview, il a dit qu’il aimerait faire ses débuts en tant qu’acteur, mais ce n’est pas le moment. “Absolument Je veux me consacrer au jeu d’acteur, mais j’ai l’impression que je dois tout donner et je veux me concentrer sur la musique pour le moment. Je veux que mon premier film soit incroyable”, a ajouté l’interprète. Et bien, avec ses clips et ses teasers, nous avons déjà vu qu’il a beaucoup de talent pour jouer et nous attendons avec impatience ses débuts.

Le public aurait adoré la participation, même s’il s’agissait d’un petit caméo dans Euphoria avec Rue et Jules. “Lil Nas X aurait mangé à Euphoria.”