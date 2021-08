Lil Nas X admet que les performances de BET étaient «terrifiantes» comme «sauter dans le lac des requins» .

Lil Nas X a stupéfié le monde avec sa performance épique de « Montero (Call Me By Your Name) » aux BET Awards 2021.

Dans la dernière couverture d’Out Magazine, l’artiste ouvertement gay parle de cette performance, la qualifiant de “terrifiante” et comme “sautant dans le lac des requins”.

Lil Nas X se produit sur scène aux BET Awards 2021 au Microsoft Theatre le 27 juin 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Bennett Raglin/. pour BET)

Écrit par Tre’Vell Anderson, l’interview de grande envergure avec le rappeur a eu lieu cinq jours après la performance de BET qui a fait la une des journaux. Nas X orne la couverture torse nu avec une veste en plumes blanches drapée sur lui dans le numéro publié cette semaine.

S’exprimant sur son état d’esprit avant la performance, il a partagé: “Aller à cet endroit avec tous ces rappeurs trop masculins et tu vas être là-bas en train de jeter un petit cul de temps en temps, de toucher des mecs, de les serrer dans leurs bras et de les embrasser… à certains moments, je me disais : « Dois-je même faire ça ? Je n’ai pas l’impression qu’ils vont m’aimer comme ça.'”

Plongeant dans la façon dont il est parfois nécessaire de dépasser les limites et de sortir de votre zone de confort, il a déclaré à Out : « Et [people always say] allez là où vous êtes accepté et des trucs comme ça, mais vous ne pouvez pas toujours aller là où vous êtes accepté. Vous devez aller abattre ces murs et dire : « C’est aussi mon espace maintenant. »

Lil Nas X assiste aux iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre de Los Angeles, Californie (Photo d’Emma McIntyre/. pour iHeartMedia)

Nas X a également parlé de son éducation, de son enfance à Atlanta et de la façon dont cela a façonné sa vie d’adulte.

« Ayant grandi dans la région d’Atlanta, j’ai [saw] beaucoup de micro-agressions envers l’homosexualité », a-t-il expliqué. « De petites choses comme entrer dans un IHOP et entendre l’un des membres de votre famille dire : « Regardez ces trucs » à deux personnes qui mangent ou même juste un petit [statement like] « Les garçons ne pleurent pas. » Une petite merde comme vivre dans le quartier, ne pas être super sportif, puis devoir sortir et prétendre que je l’étais.

C’est exactement pourquoi la performance de BET signifiait tant pour lui, et donc tant pour tant de jeunes de la communauté LGBTQ+. Il devait bien faire les choses, a-t-il expliqué.

« Mentalement, c’est vraiment épuisant et épuisant parfois. La pression de vivre toute sa vie en connaissant l’identité de ce qu’un rappeur est censé être, quels rappeurs [are supposed to] faire, et sortir devant tous ces gens, c’est terrifiant. [The BET performance] C’était comme sauter dans un lac plein de requins et de piranhas – et j’ai dû le faire tellement de fois au cours des trois dernières années. Même en sortant, c’était terrifiant.

Découvrez la couverture complète sur Out Magazine.

