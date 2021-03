Lil Nas X chevauche le pôle de strip-teaseuse directement en enfer dans un clip vidéo Vir .

Le dernier clip de Lil Nas X est une abomination qui vient peut-être de provoquer l’avènement du prochain âge d’extinction de l’humanité. Préparez-vous en conséquence.

Le rappeur Lil Nas X – de son vrai nom Montero Hill – a sorti le clip très attendu de son dernier single éponyme «Montero (Call Me by Your Name)», le vendredi 26 mars. La création de Nas est surréaliste et provocante des visuels qui incluent un strip-teaseuse s’étendant du paradis à l’enfer, et un lap dance gay avec le diable. Si vous préférez ne pas vous traumatiser avec des optiques de trucs gay odieux, ce synopsis éloquent de la vidéo fournie au magasin hollywoodien Variety Magazine vous épargnera:

L’histoire s’ouvre dans un jardin d’Eden luxuriant où Nas introduit d’abord le thème de la dualité, qui est affiché tout au long de la vidéo. Il joue le rôle d’Adam ainsi que le serpent qui le tente de céder aux désirs charnels qu’il lui était interdit d’explorer, et nous voyons les deux fusionner et devenir un. Après un clin d’œil au Symposium de Platon affiché sur l’arbre de vie, un Nas enchaîné se retrouve le jour de son exécution au Colisée, où il est entouré et reçoit le jugement de diverses versions de lui-même. Une fois qu’il a été exécuté, il ne monte au ciel que pour être entraîné en enfer où il exploite sa sexualité pour séduire le diable et le dépouiller de son pouvoir en tant que force maléfique – et démanteler le trône du jugement et de la punition qui a gardé beaucoup de nous d’embrasser notre vrai moi par peur.

Le point de vue pornographique sur les thèmes chrétiens présents est un blasphème tordu que les libéraux soumis au lavage de cerveau sur Twitter saluent avec une «effusion d’amour et de soutien». The Root l’appelle une «vidéo magnifique» et applaudit la vulnérabilité et le courage de Nas pour avoir montré sans vergogne son moi authentique. Il est triste qu’à l’approche de la Semaine Sainte et de Pâques, la période la plus sacrée de l’année pour les chrétiens du monde entier, il laisse tomber ce morceau de détritus pour vendre du charbon déviant aux masses.

Cette vidéo @LilNasX est dope, et je la comprends complètement. Pour tous les gays (en particulier les noirs) à qui on a déjà dit que vous alliez en enfer pour être vous… c’est pour vous! Gloire! 🙏🏾 pic.twitter.com/kcxgeWLRUN – ANTHONY HALE (@OfficialAHale) 26 mars 2021

Nas incarne le fantasme progressiste de la gauche: un jeune noir flamboyant, ouvertement homosexuel, très favorisé par les masses, et qui agit comme un porte-parole de leur idéologie empoisonnée. Cela ferait presque penser que sa soudaine montée en flèche vers la gloire en 2019 à cause de son single incroyablement populaire «Old Town Road» et de son coming-out en tant que gay a été délibérément manoeuvré comme une usine industrielle. Peu importe si cela est vrai, Nas peut certainement être considéré comme un pion maléfique destiné à perturber la moralité déjà en faillite de la société d’aujourd’hui. Peut-être que cela lui donne trop de crédit.

Nas accompagnait la vidéo d’une lettre adressée à lui-même, âgé de 14 ans, dans laquelle il décrivait une relation gay précoce qu’il avait eue: «Cher Montero, 14 ans, j’ai écrit une chanson avec notre nom dessus. Il s’agit d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier. C’était une explication franche de ses intentions derrière son art. Il admet explicitement qu’il a un agenda: «ils diront que je pousse un agenda. Mais la vérité est que je le suis. L’agenda pour faire en sorte que les gens restent à l’écart de la vie des autres et cessent de dicter qui ils devraient être. »

Et que diriez-vous de Nas qui garde ses fantasmes pornographiques hors des visages des autres?