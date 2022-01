Lil Nas X dit que l’industrie de la musique assainit la sexualité des artistes gays

Crédit photo : Fabebk / CC par 4.0

Lil Nas X dit que l’industrie de la musique oblige les artistes homosexuels à assainir leur sexualité – et il n’en parle pas.

Dans une récente interview accordée à CBS Sunday Morning, le rappeur a évoqué sa carrière. Il a rencontré le succès du jour au lendemain avec son tube « Old Town Road » et a ensuite fait son apparition dans le monde. Il explique qu’il avait l’impression que c’était la chose la plus authentique à faire à l’époque.

«C’est comme si je ne le fais pas pour attirer l’attention. Je suis déjà comme l’artiste numéro un dans le monde en ce moment », dit Lil Nas X. Depuis qu’il est sorti en écrivant une lettre à son jeune moi, Lil Nas X ne s’est pas excusé à propos de sa sexualité. Il dit aussi que cela l’a mis en désaccord avec l’industrie de la musique.

« J’ai l’impression d’être définitivement beaucoup plus ‘là-bas’ avec ça », poursuit Lil Nas X. «Ça a toujours été ‘OK, si vous êtes gay, cela doit être désinfecté. N’incluons rien de sexuel.’ C’est comme, ‘Soyez gay sans être gay. Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe derrière des portes closes, ou nous ne voulons pas que vous l’exprimiez. Je dis que je vais mettre un chapeau si je veux. Et je veux que tous les autres artistes ressentent la même chose.

Lil Nas X a même discuté de son idée derrière les chaussures Satan et pourquoi il les a faites – comme une blague.

« Eh bien, vous connaissez le dicton, vous savez,« les homosexuels vont en enfer », ou n’importe qui dans la communauté LGBT ? Alors c’est comme, ‘D’accord, je vais en enfer.’ Je suis allé en Enfer ! le rappeur rit. « Et maintenant, les gens se disent : « Oh mon dieu, je ne peux pas croire qu’il a fait ça ! » Mais n’y allais-je pas quand même ? Pourquoi es-tu contrarié à ce sujet ? »

Lil Nas X n’a ​​que 22 ans, mais dit qu’il ne sait pas quelle est la prochaine étape pour lui. «Ça va être incroyable. Je suis excité pour la nouvelle musique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais ça va être une carrière amusante et une vie amusante.