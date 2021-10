Lil Nas X dit qu’il lui manque ‘P ****’ après sa rupture avec Guy de la vidéo musicale

in

Lil Nas X semble avoir taquiné la possibilité d’être bisexuel – ou même de jouer avec l’idée qu’il n’est pas vraiment gay du tout … mais le contexte compte, et il est clair qu’il plaisante après une rupture.

Le rappeur a tweeté vendredi : “Cette merde gay était amusante au début. P**** me manque maintenant”, tout en ajoutant un emoji au visage triste. À première vue, c’est une déclaration assez choquante et pourrait être interprétée comme une grande nouvelle potentielle… c’est-à-dire si vous la prenez au pied de la lettre. Il semble dire, à première vue, qu’être gay n’était qu’une petite expérience et qu’il veut redevenir hétéro.

cette merde gay était amusante au début. la chatte me manque maintenant. ?? – MONTERO 🦋 (@LilNasX) 2 octobre 2021 @LilNasX

Cependant, il a suivi ce tweet avec un autre … “peu importe qu’il ait répondu par SMS”. Donc, c’était évidemment écrit pour plaisanter – et quand vous apprenez sa récente scission, tout a du sens.

Voici l’affaire … LNX a révélé cette semaine qu’il était en fait sorti avec le mec avec qui il s’était mis à l’aise dans son “C’est ce que je veux” clip vidéo — acteur-danseur Yai Ariza – mais a également noté qu’ils avaient déjà rompu … mais sont restés en bons termes et pourraient même se remettre ensemble.

On ne sait pas combien de temps ils sont sortis ensemble ni quand, mais en tout cas… Nas X a comparé la relation à la meilleure qu’il ait jamais eue, et est allé jusqu’à dire qu’il était toujours amoureux de Yai.

Cette remarque “p****” fait suite à cela … et si vous connaissez ses singeries sur Twitter, vous savez qu’il trolle, ce qu’il a confirmé peu de temps après. C’est presque comme quand les femmes hétéros disent en plaisantant qu’elles deviennent lesbiennes après avoir mis fin aux choses avec un mec. Même idée.

Pourtant… le sentiment original en lui-même pourrait être considéré comme problématique et a en fait été dénoncé, ces derniers temps, par la communauté LGBT. Il suffit de demander Miley Cyrus, qui suscité des critiques Il y a 2 ans, quand elle a dit que des hommes nuls l’avaient forcée à être gay… quelque chose pour laquelle elle s’est excusée.

Fait intéressant, il ne semble pas y avoir la même fureur contre Nas X ici – peut-être parce qu’il a couvert ses bases et a clairement indiqué … il est toujours gay, confirmant que la sexualité n’est pas un choix.