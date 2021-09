Lil Nas X divise Internet avec une séance photo d’annonce de “grossesse”

in

Lil Nas X avoir un Lil Lil Nas X en route.

Lors d’une séance photo de grossesse avec People, la star de “Old Town Road” a révélé qu’il attendait… son prochain album !

Lil Nas X, qui a sorti “Montero (Call Me by Your Name)” en mars, a déclaré au média que son premier album éponyme Montero est attendu (comprenez-le ?) le 7 septembre. 17.

Le chanteur vêtu d’une robe fluide blanche avec une couronne de fleurs de rose crème, tout en berçant son “baby bump” dans une séance photo exagérée publiée le 7 septembre. 2.

“SURPRENDRE!” il a sous-titré les images du tournage. “Je n’arrive pas à croire que j’annonce enfin ça. Mon petit bout de chou ‘MONTERO’ est attendu pour le 17 septembre 2021.”

Pour faire bonne mesure, il a également posté une image retouchée de la pochette de son album imposée sur une photo échographique. “Ces contractions me tuent”, a-t-il taquiné sur Twitter.

Lil Nas X (qui est né Colline de Montero Lamar) a déclaré au magazine qu’il avait été inspiré pour faire le tournage de style maternité après avoir écouté le verset Megan toi étalon enregistré pour sa chanson “Dolla Sign Slime”.