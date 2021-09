Lil Nas X donne naissance à son bébé de l’industrie “Montero” ⋆ 10z viral

À la veille de la sortie de son premier album, Lil Nas X a lancé une rafale de ses derniers taquineries et gags promotionnels (qui sait, vraiment?). Cela incluait de montrer sa fête prénatale (à laquelle personne n’est allé), une longue interview avec Apple Music et des panneaux d’affichage promettant une compensation pour ceux qui détestent le rappeur / chanteur, sont homosexuels, manquent la «vraie Amérique» ou sont simplement célibataires .

Ces panneaux d’affichage pour l’album de Lil Nas X pic.twitter.com/HtNJeFiI1s – Magazine XXL (@XXL) 16 septembre 2021

En outre, la future mère a collaboré avec Spotify, montrant qu’il est un homme de la Renaissance, même en dehors de l’écriture de musique et du storyboard des visuels de son album. Cela comprenait jouer de la harpe, écrire un haïku, essayer des saucisses de serpent à sonnettes, exécuter une danse du ruban et, bien sûr, ressentir la joie de peindre comme Bob Ross.

Enfin, il est apparu dans le talk-show fictif The Montero Show avec Lil Nas X jouant lui-même, l’hôte odieux et le seul public. Tout en tenant un compte à rebours des 8 meilleures vidéos, Lil Nas X, enceinte, a révélé que sa vidéo numéro 1 serait publiée à la fin de l’émission. Cependant, le spectacle a tourné court lorsque son eau s’est rompue dans l’air et a brusquement mis fin au flux.

Hee Hee Hoooooo !!!! https://t.co/TpaRsLa9Gu pic.twitter.com/cjXBubl4Ix – Raffy Regulus #NYCGaymers (@raffyregulus) 16 septembre 2021

Après des années de gestation, Lil Nas X a donné naissance à Montero à 00h01 le 17 septembre 2021.

Comme la plupart des parents, Lil Nas avait déjà de grandes attentes pour Montero. Cela inclut de s’exclamer à travers de fortes respirations : « C’est déjà nominé aux Grammy ! »

Avec la sortie de l’album, plusieurs éléments visuels ont été téléchargés pour chaque chanson et le clip promis.

“C’est ce que je veux” nous a donné des amants maudits, des petites villes et des relations sexuelles protégées. Là où « Montero (Call Me by Your Name) » faisait référence au film Call Me by Your Name, « Thats What I Want » rendait hommage au livre devenu film Brokeback Mountain.

lil nas x faisant référence à la montagne de rupture dans le clip c’est ce que je veux @LilNasX #MONTERO pic.twitter.com/jnviZasLJ9 – joey (@ledgerhaal) 17 septembre 2021

Parce que seuls les fans étaient prêts à écouter un album de minuit, je n’ai vu que des critiques élogieuses, avec des gens partageant des mèmes, des réactions, des transcriptions et leurs morceaux préférés.

personnes essayant de trouver une chanson de flop sur l’album #Montero : pic.twitter.com/xeeOcbWki7 – Millennial Grandma❤️️‍⚧️️‍ (@MillennialGran7) 17 septembre 2021

H*mophobes admettant que l’album @LilNasX est bon

pic.twitter.com/8Pg9U6hDMV – Spencer (@chichimonspence) 17 septembre 2021

“Pas maintenant ma chérie #MONTERO par Lil Nas x a chuté” pic.twitter.com/BaxwshbC9L – Nerkin (@NerkinnKekyoin) 17 septembre 2021

Je viens de réaliser que la télévision dans le visualiseur pour vide a de vrais clips en cours de lecture omggg #MONTERO pic.twitter.com/YW8h8eOhPl — ✧ MONTERO SORTIE MAINTENANT !!! (@TheMonteroPrint) 17 septembre 2021

En plus des fans, des critiques et des célébrités (réelles et fictives) ont également montré leur amour pour l’album.

bon pari ! moi et tinky winky sur le crochet, dipsy & po sur les couplets et nous laisserons laa laa faire l’outro https://t.co/Luqx2t25Jx – MONTERO (@LilNasX) 17 septembre 2021

Cela incluait Lizzo se joignant au mème qui ressemble un peu à ceci: “Je n’ai jamais été fan de Lil Nas X, mais ce nouvel album m’a _____.”

Je n’ai jamais été fan de lil nas mais ce nouveau projet qu’il a sorti me fait littéralement pisser, chier et jouir. – TOUTES LES RUMEURS SONT VRAIES (@lizzo) 17 septembre 2021

En parlant de réactions physiques, de nombreux auditeurs ont senti la gaieté les surmonter. Les conservateurs ont peut-être compris quelque chose parce que les gens deviennent homosexuels ?!

Moi essayant de me débarrasser du gay après avoir écouté montero l’album de lil nas x pic.twitter.com/i507m6Tlpu — ReDead⛩ (doctorat en bruhologie) (@REDEADSZ) 17 septembre 2021

putain les mecs. déposer des bangers. album de la putain d’année. #MONTERO @LilNasX pic.twitter.com/bonhSXA9tn – Drækon (@dracarys_mf) 17 septembre 2021

Sérieusement, cet album est si beau, et les visuels tout au long sont une classe de maître en matière de narration. Comme notre propre Briana Lawrence l’a expliqué dans son essai sur le clip vidéo “Montero (Call Me By Your Name)” et la lettre d’accompagnement, Lil Nas X montre à la communauté queer qu’elle peut et doit “prendre de la place”.

(image : Lil Nas X, Columbia Records.)

