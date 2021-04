Lil Nas X effrayé par la théorie du complot le liant à la mort de DMX ⋆ .

WENN / Instar

Le hitmaker ‘MONTERO (Call Me by Your Name)’ répond à l’idée que le ‘Where the Hood At?’ le rappeur «était un sacrifice» parce qu’il est mort le jour de l’anniversaire de Lil Nas X.

Lil Nas X s’est retrouvé au centre d’une théorie du complot sauvage le liant à DMXla mort. Alors que la famille, les amis et les fans continuent de pleurer la mort de l’icône du rap, un utilisateur de Twitter semble blâmer le hitmaker de «Old Town Road» pour le décès tragique de la star de 50 ans.

Le troll en ligne a publié une capture d’écran de l’anniversaire de Lil Nas X à partir de la recherche Google, soulignant qu’il s’agit de la même date que la mort de DMX. “DMX était un sacrifice car il est mort le jour de Lil Nas X bday”, a écrit la personne avec l’image. “Rien de tel que le hasard.”

Attrapant le vent, Lil Nas X a applaudi le troll. “Cela me fait vraiment peur de savoir à quel point vous êtes fous comme ça”, a-t-il tweeté au dit utilisateur le lundi 12 avril.

Lil Nas X a répondu à une théorie du complot le liant à la mort de DMX.

Ce n’est pas la première fois que Lil Nas X est mentionné aux côtés de DMX. Lorsque la nouvelle de la crise cardiaque et de l’hospitalisation de ce dernier a éclaté, Bébé Sada souhaitait que cela arrive à l’artiste «MONTERO (Call Me by Your Name)» au lieu du vétéran du hip-hop. «Seigneur, nous avons dit Nas X, pas DMX», écrivait Sada à l’époque.

Répondant au mauvais souhait de Sada à son égard, Lil Nas X a tweeté: «C’est tellement f ** ked up omg», tout en profitant de l’occasion pour promouvoir son dernier single. “Tout le monde diffuse le hit numéro 1 Montero (Call Me By Your Name) maintenant sur toutes les plateformes!” il ajouta.

Sada, qui a suscité des réactions négatives pour son tweet sur Lil Nas X, a ensuite présenté des excuses. «J’ai dit ce que j’ai dit dans ce post à cause des chaussures», a-t-il écrit sur son compte Instagram, faisant référence aux «Satan Shoes» controversées de Lil Nas X. “C’est ça. Les chaussures du diable, le diable dans la vidéo. Donner au diable un lapdance. Sauvage, c’est fou. ”

Le cracheur de «Whole Lotta Choppas» a continué à exprimer son problème avec les chaussures et le clip vidéo de Lil Nas X «MONTERO»: «Ce ne sera jamais une merde avec laquelle je sympathise, que je sympathise ou avec lequel je suis d’accord. Mais je ne souhaitais pas la mort sur le sang pour de vrai, personne ne veut un *** un mort.

«Son public principal est constitué d’enfants», a soutenu Sada. «Ce que vous montrez aux enfants, c’est que vous faites un lapdance au diable. Je ne veux pas marcher dans une pièce avec un membre de ma famille et voir mes enfants imiter ce qu’ils voient dans cette vidéo de quelque manière que ce soit. Ce n’est pas quelque chose avec quoi je suis d’accord. Mais oui, je m’excuse auprès de Lil Buddy s’il sent que je le voulais mort.

