Lil Nas X et Olivia Rodrigo annoncés comme invités musicaux de SNL

Les deux derniers invités musicaux de la 46e saison de Saturday Night Live ont été révélés: Olivia Rodrigo jouera dans l’émission le 15 mai (avec Keegan-Michael Key comme hôte), et Lil Nas X est au crayon le 22 mai pour un épisode animé par Anya Taylor-Joy.

Olivia Rodrigo apparaîtra sur SNL à peine six jours avant la sortie de son premier album très attendu, SOUR.

La 46e saison de Saturday Night Live a présenté des performances de Phoebe Bridgers, Bad Bunny, St. Vincent, Kid Cudi et autres. Miley Cyrus est l’invité musical du prochain épisode de SNL le 7 mai.

Ces dernières semaines ont été chargées pour Rodrigo. La hitmaker de 18 ans a annoncé le 27 avril qu’elle était la dernière addition à la liste des interprètes des BRIT Awards avec une maquette intelligente de son «permis de conduire britannique». Elle a écrit sur Instagram: «Ma première fois au Royaume-Uni et je vais me produire au @brits omg. tellement excité que je ne peux guère attendre!

Le premier single à succès de Rodrigo Billboard Hot 100 No.1 «Permis de conduire» est la plus grande chanson du Royaume-Uni de 2021 (à ce jour) après avoir passé neuf semaines à la première place du classement officiel des célibataires britanniques, ce qui en fait le numéro un du Royaume-Uni le plus ancien au Royaume-Uni. premier single dans 15 ans.

Le 1er mai, Olivia Rodrigo et Joshua Bassett ont partagé leur duo «Even When / The Best Part» de la deuxième saison de High School Musical: The Musical: The Series. Le nouveau chapitre de l’émission débute le 14 mai. Les chansons ont été écrites par Mitch Allan, Chantry Johnson et Michelle Zarlenga.

Dans une interview avec Billboard, Zarlenga a partagé: «Nous savions vraiment que nous avions une sorte de gymnastique mentale à faire pour arriver à un endroit où nous pourrions écrire deux chansons qui se sont avérées fonctionner en même temps et vraiment travailler sur la structure de chacune. pour les faire couler comme une unité.

«Even When / The Best Part» est un duo vraiment spécial. J’ai joué de la guitare quand nous l’avons filmé, et j’ai chanté la voix d’Olivia dans mon oreille pendant qu’elle tournait son côté séparément », a déclaré Bassett à Billboard. «Je suis ravi de voir comment tout s’est mis en place et je pense vraiment que les gens vont adorer! Sans conteste: l’un de mes favoris cette saison! » Assurez-vous d’assister à la performance SNL de Rodrigo le 14 mai.

SOUR d’Olivia Rodrigo est disponible en pré-commande.