Lil Nas X : le gagnant du Queer Grammy est l’un des hommes de l’année de GQ

Lil Nas X (Hommes de l’année de GQ)

*Ça ne fait aucun doute que #LilNasX a vécu une autre année inoubliable. De sa présence sur les réseaux sociaux aux conversations qui ont eu lieu autour des visuels de ses chansons et même à la sortie de son premier album, 2021 est entré dans les livres de Montero.

Lundi, #GQMagazine a annoncé que Lil Nas X serait leur première star de couverture pour la liste des hommes de l’année 2021. Dans son interview, Lil Nas X a parlé de sa vie amoureuse, de son impact au sein de l’industrie et bien sûr de sa musique.

Lorsqu’il s’est agi de discuter s’il était difficile d’amener sa famille dans sa musique, il a déclaré : « C’était une décision difficile car au départ, quand je suis arrivé dans l’industrie de la musique, je n’ai jamais voulu que ma vie de famille ou ma vie de famille sorte là. Mais alors, alors que la pandémie se déroulait, je pensais en quelque sorte, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des expériences similaires. Je suis sûr qu’il y a quelqu’un dans la même situation que moi. Alors je pourrais aussi bien ouvrir ma vie.

Attendre! Il y a plus. Faites défiler vers le bas sous le message IG pour savoir comment la scène du rap évolue avec l’avènement de stars queer comme lui.)

Comme nous l’avons dit en haut, il y a plus. Par exemple, Lil Nas X n’a ​​aucun problème à s’ouvrir sur le fait d’être fièrement, ouvertement gay, et sur l’évolution de la scène du rap avec l’avènement de stars LGBTQ comme lui, ainsi que la montée des femmes dans le genre.

« L’ensemble du paysage est très hypermasculin », dit Nas. «C’est tellement génial et tellement incroyable que toutes ces rappeuses perçoivent. Et, d’une certaine manière, les rappeuses sont les plus grandes rappeuses du moment. J’ai l’impression que cette nouvelle génération de rappeurs qui arrive, et ceux qui sont ici, vont devoir remodeler leurs pensées. Parce que le changement est en train de se produire. Il va y avoir tellement de rappeurs gays. Il va y avoir plus de personnes trans dans l’industrie et ainsi de suite. Dans dix ans, tout ce que je fais n’aura même pas l’air d’être choquant.