Lil Nas X, Lizzo et d’autres célébrités qui rejoignent le casting de The Proud Family

Les personnages Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez et Zoey Howzer reviennent également dans le redémarrage. D’un autre côté, Kyla Pratt donnera une nouvelle fois la parole à Penny Proud. Asante Blackk, le rappeur A Boogie, Raquel Lee Bolleau et Marcus T. Paulk ils reviendront avec leurs mêmes personnages.

De plus, la famille Leiboweitz Jenkins rejoint le casting avec les voix de Keke Palmer et Billy Porter. Quant aux invités spéciaux, nous savons que Normani, Lizzo, Lil Nas X , Tiffany haddish, Tina Knowles Lawson, Jaden Smith et les gymnastes olympiques Gabby Douglas et Laurie Hernandez, ils donneront la parole à de nouveaux personnages.