Lil Nas X ne veut pas parler de “beaucoup d’homophobie dans le rap” .

Lil Nas X est l’un des sujets de couverture du dernier numéro de Variety. Nas – de son vrai nom Montero Lamar Hill – fait la promotion de son prochain album, Montero, qui compte déjà une série de succès records. Alors qu’Olivia Rodrigo (une autre reprise de Variety) est certainement l’une des grandes histoires de la musique d’aujourd’hui, Nas l’est aussi. Des millions de personnes l’écoutent, s’engagent avec lui et l’aiment. Il n’a que 22 ans et c’est un homosexuel. Vous pouvez lire l’article complet sur Variety ici. Quelques faits saillants :

La pandémie : «Je pense que j’ai passé toute la pandémie à faire de la musique et à pleurer – pas d’entre-deux. Pendant le premier mois environ, je n’ai pas quitté ma maison, et une fois que je l’ai fait, j’ai été très critique à l’égard de tout ce que je faisais. Je laissais tout en ligne me parvenir et j’avais l’impression que les choses étaient finies pour moi.

Il n’aime plus les gens : « Honnêtement, je crois que la pandémie m’a aidé à sortir de l’idée d’essayer de plaire à tout le monde et de l’idée de » C’est une personne gay cool ; c’est un homosexuel acceptable. J’avais l’habitude de voir des choses comme ça comme un compliment, mais ce n’est pas le cas. Cela signifie simplement que vous aimez les gens et qu’ils ne deviennent jamais des légendes. Je voulais être encore plus authentique dans ma musique et laisser les gens entrer dans ma vie. Je suis beaucoup plus confiant maintenant – dans ma musique, moi-même, ma sexualité, les choses que je crois que je défends.

Elton John l’aime : Elton John, qui a appelé Nas « un de mes héros », a déclaré à Variety : « Lil Nas X est un provocateur audacieux et courageux qui fait une musique incroyable et inspirante. Il repousse les limites de la musique urbaine en embrassant de tout cœur sa sexualité et en projetant visuellement cette célébration dans le monde. Historiquement, il y a eu beaucoup d’homophobie dans le monde du hip-hop. Les récents commentaires préjudiciables de DaBaby sur la communauté LGBTQ et les personnes vivant avec le VIH/sida démontrent clairement qu’il y a encore tellement d’éducation et de travail à faire.

Nas sur les rappeurs qui le détestent. “La vérité honnête est que je ne veux pas parler beaucoup de l’homophobie au sein du rap parce que j’ai l’impression que c’est un terrain de jeu très dangereux. C’est plus pour ma propre sécurité qu’autre chose.

Il ne se sent pas en sécurité : « Oui, souvent, absolument. Surtout après [‘Montero’]. Il y avait littéralement quelqu’un qui a pourchassé ma voiture quelques jours après la sortie de cette vidéo, en criant « F–k you ! » ou quelque chose. Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à obtenir la sécurité. Bien qu’il ne soit pas sûr que la vidéo soit ce qui a poussé cet étranger à le poursuivre, “J’ai l’impression que cela ne peut pas être une coïncidence.”

Il aimait Appelle-moi par ton nom : « Je l’ai vu à la maison alors que je commençais à faire mon album. Et j’étais vraiment content de voir un film gay aussi artistique, tu vois ? Je l’ai utilisé comme sous-titre parce que j’avais l’impression que cette chanson, comme avant même d’ajouter des paroles, sonnait comme ce film, prenant des sons de la musique indienne, de la musique arabe, de la musique africaine. En tout cas, j’ai rencontré Timothée à ‘SNL’. Il traînait juste dans les coulisses, et il était comme super solidaire et montrait de l’amour. J’étais comme, putain de merde, c’est un moment de cercle complet fou. “

Son histoire en tant qu’adolescent Minaj stan : « En étant sur stan Twitter dans son ensemble, j’ai beaucoup appris sur les choses que les artistes doivent traverser, ainsi que sur l’histoire de l’industrie de la musique. Cela m’aide beaucoup.

Son petit ami actuel est The One : Rencontrer l’homophobie « a engendré beaucoup de haine de soi, mais cela m’a aussi rendu plus fort. Une fois que j’avais 17 ou 18 ans, je l’ai finalement accepté – comme, bien sûr, l’ai accepté, lentement, de plus en plus – et maintenant je suis devenu une personne qui est à 100% ouverte avec ça. J’ai eu de bons petits amis et de mauvais. Beaucoup d’entre eux étaient émotionnellement indisponibles ou avaient beaucoup d’insécurité et ainsi de suite. » Mais “J’ai trouvé quelqu’un de spécial maintenant”, révèle-t-il. « Je pense que c’est celui-là. Je ne peux pas l’expliquer – c’est juste un sentiment.

Je l’ai déjà dit un million de fois, mais je l’aime et je veux le monde pour lui. C’est bien parce que je pense qu’il a la tête sur les épaules et je pense qu’il y a tellement de gens dans l’industrie musicale qui le soutiennent. Pas seulement Beyonce et Elton John – bien qu’ils soient des alliés importants – mais des gens qui l’accompagnent, ses pairs générationnels et d’autres artistes noirs et artistes du Sud. Quoi qu’il en soit, Nas est incroyable. Les rappeurs qui essaient de parler de lui ne font que parler d’eux-mêmes.

