Lil Nas X n’est pas dérangé par la critique car il donne «plus de pouvoir» à son nom

Le hitmaker ‘Montero (Call Me by Your Name)’ parle des controverses entourant son nom, disant qu’il adore affronter les trolls en ligne bien qu’il essaie toujours de ne pas commencer le combat.

Lil Nas X n’a aucun scrupule à applaudir les trolls s’ils l’antagonisent en premier.

Dans une interview avec le magazine Entertainment Weekly, la star de « Old Town Road » a parlé de traiter avec les ennemis qui se tournent vers les réseaux sociaux pour le critiquer.

Et alors qu’il est devenu connu pour ses réponses souvent épiques aux trolls, Nas a insisté sur le fait qu’il essaie toujours de ne pas être celui qui commence le combat.

«Je suis vraiment une bonne personne chaotique», a-t-il déclaré. « Je ne veux presque jamais commencer à tirer sur quelqu’un qui ne l’a pas apporté à ma porte, vous savez ? Mais je vis en quelque sorte quand quelqu’un essaie de m’avoir et je suis prêt à le leur renvoyer au décuple. Est-ce que je me sens mal parfois? De temps en temps, mais je me sens moins mal en sachant que je ne l’ai pas commencé. J’essaie de ne jamais jeter de pierres, mais si quelqu’un m’en lance une, je jette une maison entière.

Le chanteur de « Montero » a ajouté que lorsqu’il a débuté dans l’industrie de la musique, il a affronté les trolls en les bloquant sur ses pages de réseaux sociaux. Mais il a rapidement compris la vérité derrière le vieil adage selon lequel toute publicité est une bonne publicité.

« Maintenant, c’est comme, d’accord, cool. Pour moi, je préférerais que quelqu’un me déteste quand il parle de moi plutôt que de ne rien dire du tout, car cela donne plus de pouvoir à mon nom », a-t-il expliqué.

