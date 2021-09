Lil Nas X respire le style de Little Richard et Rick James dans une superbe tenue de tapis rouge des VMA

Le tapis rouge des MTV Video Music Awards présente toujours des ensembles à couper le souffle et les VMA 2021 se sont avérés ne pas être différents. La cérémonie annuelle de remise des prix a eu lieu cette année le dimanche 12 septembre au Barclay’s Center de Brooklyn, New York. Les plus grands noms de la musique ont foulé le tapis rouge et livré des articles de mode dont on a beaucoup parlé. Lil ‘Nas X est une vedette cette fois-ci.

Le chanteur de “Old Town Road” a brillé dans un costume violet, inspiré d’un mélange de l’icône Rock N’ Roll/Funk Rick James et du seul et unique Prince. X a même porté une perruque longue et bouclée pour compléter le look et des boucles d’oreilles lustre papillon. Le costume du jeune homme de 22 ans était équipé de paillettes et d’une cape. Mais plus que sa tenue, X a jailli de sa performance très attendue, déclarant à Entertainment Tonight, “[It’s] va être vraiment sexy. Ce sera un moment VMA.”

X est en train de promouvoir son prochain album MONTERO, dont le déploiement promotionnel incluait un baby bump prothétique avec lui faisant semblant d’être enceinte d’un album. Il s’est assuré de laisser le baby bump à la maison, déclarant au média : “J’ai dû sucer mon ventre aujourd’hui, [but] le bébé est bien là, il sera là dans cinq jours.” L’album sortira le 17 septembre et contiendra ses singles “Call Me By Your Name”, “Sun Goes Down” et “Industry Baby”.

Sa performance était digne de VMA, comme il l’avait promis. Il est monté sur scène en short rose marqué MONTERO avec une chorégraphie torride avant d’abandonner le pantalon pour des sous-vêtements étincelants et du twerk. X a interprété “Industry Baby” et a été présenté par la star de POSE Billy Porter, dégoulinant d’or. Il est sorti sur scène accompagné d’une fanfare au complet.

Immédiatement après sa performance, X a demandé à ses abonnés sur Twitter : « Vous avez aimé ma performance ? »