Lil Nas X révèle une relation «sans effort» avec son nouveau petit ami

Lil Nas X se délecte de sa nouvelle relation. Le gagnant d’un Grammy, 22 ans, a parlé de sa nouvelle romance “sans effort” dans une interview avec Kevin Abstract de BROCKHAMPTON pour le magazine VMan jeudi, affirmant qu’il s’agissait de “l’une des meilleures” relations dans lesquelles il ait jamais été impliqué. Alors que la “Old Town Road” Le chanteur n’est pas tout à fait prêt à dévoiler l’identité de son petit ami, il a laissé échapper qu’il était sur le point de sortir avec lui “juste après cette interview”.

Alors que Lil Nas X a dit qu’il avait l’habitude de sortir avec lui la nuit, sa sortie de jour avec son petit ami en était une pour les livres. “C’est en fait probablement le premier rendez-vous de jour que j’ai fait en une minute”, a-t-il déclaré. Les deux se sont rencontrés “à peu près au moment où” le chanteur de “Montero (Call Me By Your Name)” s’est produit sur Saturday Night Live en mai, mais “a juste commencé à sortir ensemble il y a peut-être deux semaines”, a-t-il expliqué. “J’ai l’impression que c’est l’un des meilleurs [relationships] encore. J’en suis vraiment content, et tout semble naturel. C’est sans effort.”

Lil Nas X a déclaré à Variety la semaine dernière qu’il pensait que son beau actuel pourrait être “le bon”, ajoutant de son passé romantique: “J’ai eu de bons petits amis et de mauvais. Beaucoup d’entre eux étaient émotionnellement indisponibles ou avaient beaucoup d’insécurité et ainsi de suite”, lors d’une interview pour le numéro Power of Young Hollywood. “J’ai trouvé quelqu’un de spécial maintenant”, a-t-il poursuivi. “Je pense que c’est celui-là. Je ne peux pas l’expliquer – c’est juste un sentiment.”

Lil Nas X a expliqué plus à Abstract qu’il avait “peut-être 18 ou 19 ans” lorsqu’il a eu son premier petit ami, bien qu’il ne soit pas sûr s’il appellerait ainsi ce qu’ils avaient maintenant. “Il était très tard, comme à l’université. Je ne sais même pas si vous pouvez dire” petit-ami “si c’est vraiment une situation” personne ne le sait, en bas “”, a-t-il expliqué. Et bien que ses relations aient inspiré sa musique “dans une certaine mesure”, Lil Nas X a déclaré qu’il n’avait écrit de chanson explicitement sur personne. “Cela semble être une excellente chanson à écrire, mais je ne l’ai pas encore écrite”, a-t-il déclaré. “J’ai certainement écrit sur lui, mais pas les bases pour commencer une relation avec un gars pour la première fois ou quelque chose comme ça.”