Lil Nas X se déguise en personnage inattendu de Nickelodeon pour Halloween

Le rappeur Lil Nas X a extrait une coupe profonde et obscure de Nickelodeon pour son costume d’Halloween cette année, mais les fans semblaient penser que cela lui convenait bien. Le chanteur de « Montero » déguisé en Seth, le personnage de jock inconscient du Declassified School Survival Guide de Ned. Il a posté des photos de son costume sur Instagram, avec son propre logo pour « Nas’s Declassified School Survival Guide ».

Lil Nas X portait une perruque blonde pour Halloween qui pourrait rendre n’importe qui nostalgique du début des années 2000. Il portait un survêtement vert avec un t-shirt jaune en dessous et portait un ballon de basket avec lui, le faisant apparemment tourner sur son doigt tout le temps, tout comme Seth dans la série. Même les colliers en chaîne en or ont été tirés directement du spectacle, bien que le vernis à ongles soit anachronique. Lil Nas X a également modifié l’écusson de la mascotte de l’école sur sa veste.

Les fans se sont déchaînés pour l’ensemble de l’ensemble – en particulier pour le jeu de mots en ce qui concerne le titre de l’émission. Certains ont également ri du fait que Lil Nas X s’habillait comme un personnage qu’ils percevaient comme hétéro plutôt que d’opter pour un autre costume de genre.

« Lmao tu as craqué », a écrit un fan. Un autre a commenté : « Les enfants d’aujourd’hui ne connaissent pas ce lmao », tandis qu’un troisième a écrit : « J’ADORAIS CE SPECTACLE !!! »

Ned’s Declassified School Survival Guide a été diffusé de 2003 à 2007. Seth Powers a été joué par l’acteur Alex Black, également connu pour ses apparitions dans Spider-Man (2002), Bubble Boy et 13 Going on 30. Sa dernière performance en tant qu’acteur était dans 2008.

Pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement, Seth était généralement décrit comme inintelligent et vaniteux, mais Moze (Lindsey Shaw) avait un béguin intense pour lui, il était donc souvent montré dans des séquences de rêve. Au début, il faisait presque constamment tourner un ballon de basket sur le bout de son doigt comme un bâillon stéréotypé. Comme beaucoup d’autres personnages de la série, il a connu un développement surprenant au fil de l’intrigue.

Au cours des deux dernières années environ, il y a eu beaucoup de discussions sur un éventuel renouveau de Ned’s Declassified parmi les fans – et certaines des stars de la série. En février 2020, Shaw, Devon Werkheiser et Daniel Curtis Lee se sont tous « réunis » lors d’un événement documenté sur les réseaux sociaux, laissant entendre qu’il pourrait y avoir plus de contenu à venir.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mot officiel sur un tel redémarrage, mais les fans gardent espoir. Quant à Lil Nas X, il jouait probablement plus pour la foule nostalgique que pour les jeunes téléspectateurs. Tous les épisodes originaux du Guide de survie à l’école déclassifiée de Ned sont désormais diffusés en streaming sur Paramount+.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.