Lil Nas X surpasse DaBaby en tant que rappeur Spotify le plus diffusé

Lil Nas X a détrôné DaBaby en tant que rappeur le plus diffusé sur Spotify.

L’exploit intervient quelques jours seulement après une dispute publique entre les deux artistes au sujet des remarques homophobes de DaBaby à Rolling Loud. Lil Nas X a atteint plus de 52 millions d’auditeurs sur Spotify, dépassant DaBaby. Il est également le 12e artiste le plus écouté sur la plateforme, ce qui est un énorme accomplissement. Les autres noms sur cette liste incluent Justin Bieber, The Weekend, Ariana Grande et Drake.

“Wow, c’est fou”, a tweeté l’artiste lorsqu’il a été porté à son attention. «C’est le plus que j’ai jamais eu dans ma carrière. Merci à tous ceux qui écoutent. Lil Nas X s’est attaqué de front à la question de l’homophobie dans le hip-hop, ce qui a provoqué un certain tollé.

Sa décision de jouer ouvertement et fièrement de la musique gay a laissé de nombreux acteurs de l’industrie apparemment en colère contre son succès. «Le hip-hop, comme beaucoup de culture populaire occidentale, est imprégné d’idées traditionnelles de genre et de sexualité», explique Spencer Kornhaber, écrivain pour The Atlantic. “Et donc ce n’est pas traditionnellement un endroit super convivial pour l’expression queer et pour les personnes queer.”

Une partie de ce qui a poussé Lil Nas X à surpasser DaBaby en tant que rappeur le plus diffusé sur Spotify est son nouveau morceau, “Industry Baby”.

Après la sortie de cette vidéo, DaBaby a fait des remarques homophobes à Rolling Loud à Miami. Il s’est depuis excusé pour ses commentaires, mais le contrecoup de ces commentaires a été massif. Il a été lâché de Lollapalooza quelques heures seulement avant son arrivée sur scène. Maintenant, plusieurs grands festivals de musique ont retiré DaBaby de leurs programmations, promettant d’autres actes.

Certains rappeurs se sont précipités pour défendre DaBaby, comme Boosie et TI.

“Industry Baby” défie cette idée et devient rapidement l’une des chansons les plus réussies de Lil Nas X. Il a dépassé les 100 millions de streams sur Spotify, le propulsant au 12ème rang des artistes les plus streamés. Lil Nas X dit qu’il travaille sur la finition de son album.

« En fait, j’allais faire Euphoria, mais je ne voulais pas prendre de temps avant de terminer mon album », a-t-il déclaré dans une récente interview. “Je veux vraiment devenir acteur, mais je sens que je dois tout donner, donc je veux me concentrer sur ma musique pour le moment.”