Lil Nas X veut donner une compensation financière pour être gay, célibataire et plus

Le chanteur a partagé sur son compte Instagram un carrousel de photos de certains des spectaculaire qui ont été stratégiquement placés dans les zones avec le plus grand afflux de circulation dans la ville de Los Angeles. La campagne publicitaire ironique, qui dépeint Lil Nas X comme une sorte de prédicateur ou homme politique, est une parodie des petites annonces bon marché aux graphismes démodés typiques de la ville.

Ces spectacles spectaculaires que Lil Nas X n’a ​​pas peur d’être irrévérencieux pour prouver votre opinion. Ils annoncent des compensations financières pour être gay, d’autres pour être « célibataire, solitaire et misérable » ou simplement pour déteste Lil Nas X. Une autre publicité demande au lecteur s’il manque « la vraie Amérique », suggérant reprendre le pays accéder au site Web Welcome to Montero.