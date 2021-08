Lil Rel Howery et Yvonne Orji dans le clip exclusif de “Vacation Friends” de Hulu .

Préparez-vous pour votre prochain film de vacances préféré ! Le prochain film de Hulu, Vacation Friends, met en vedette Lil Rel Howery, Yvonne Orji et plus, et theGrio a un clip exclusif (et hilarant) du film.

Vacation Friends from 20th Century Studios sera présenté en avant-première le vendredi 27 août sur Hulu, et si notre clip exclusif est une indication, c’est un film que vous ne voudrez pas manquer.

(LR): Carlos Santos dans le rôle de Maurillio, Yvonne Orji dans le rôle d’Emily et Lil Rel Howery dans le rôle de Marcus dans les AMIS DE VACANCES des 20th Century Studios, exclusivement sur Hulu. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de 20th Century Studios. © 2021 Studios du 20e siècle. Tous les droits sont réservés.

En avant-première, Jean Cena (F9) porte la recherche de sensations fortes à un tout autre niveau, sautant d’une falaise pendant que Lil Rel et Yvonne regardent sous le choc alors qu’il tombe dans l’eau.

Le clip se termine par un Orji choqué déclarant, “quoi ?!” après le partenaire de Cena, joué par Meredith Hagner, confirme qu’il a survécu au saut.

(LR): Lil Rel Howery dans le rôle de Marcus, Meredith Hagner dans le rôle de Kyla, John Cena dans le rôle de Ron et Yvonne Orji dans le rôle d’Emily dans VACATION FRIENDS des 20th Century Studios, exclusivement sur Hulu. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de 20th Century Studios. © 2021 Studios du 20e siècle. Tous les droits sont réservés.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit: «Dans cette comédie brute et torride, Marcus et Emily (Howery, Orji) se lient d’amitié avec des fêtards sauvages et à la recherche de sensations fortes, Ron et Kyla (Cena, Hagner) dans un complexe au Mexique. Vivant dans l’instant présent, le couple généralement équilibré se lâche pour profiter d’une semaine de plaisir et de débauche sans complexe avec leurs nouveaux « amis de vacances ».

“Des mois après leur promenade du côté sauvage, Marcus et Emily sont horrifiés lorsque Ron et Kyla se présentent sans y être invités à leur mariage, créant le chaos et prouvant que ce qui se passe en vacances ne reste pas nécessairement en vacances.”

Regardez Vacation Friends sur Hulu lors de sa première le 27 août ici. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous :

