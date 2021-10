Lil Terrio, star des médias sociaux, perd du poids avec un régime et de l’exercice

Star des réseaux sociaux Petit Terrio est en train de perdre du poids après avoir fait de grands changements dans sa vie… et son parcours de perte de poids est enraciné dans son alimentation améliorée et ses entraînements intensifs.

Le gérant de Lil Terrio, Jon Barclan, et entraîneur personnel, Kipp Lustre, dites à TMZ … Terrio a perdu une quantité choquante de poids au cours des 2 derniers mois. Il pèse 231 livres. maintenant, en baisse de 360 ​​lb.!!!

Près de 130 livres. perdu dans environ 60 jours, signifie que le mec perd un peu plus de 2 livres. par jour – et l’équipe de Terrio dit que c’est grâce au fait de s’entraîner 6 fois par semaine, parfois même d’aller au gymnase deux fois par jour. Il pratique également un entraînement par intervalles à haute intensité pour augmenter son rythme cardiaque et brûler les graisses.

On nous dit que Terrio récolte également les avantages d’un plan de repas personnalisé organisé par son entraîneur … un régime riche en protéines et en fibres, et faible en glucides. Terrio mange principalement des fruits de mer et du poulet, ainsi que beaucoup de fruits et légumes, tout en évitant le bœuf et le porc.

Les résultats se produisent assez rapidement, on nous dit que Terrio a complètement changé son régime alimentaire à partir du 1er septembre…

On nous dit que Terrio – qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux en partie parce qu’il était jeune, drôle et en surpoids – voulait faire un grand changement de vie après avoir atteint l’âge où il a commencé à comprendre la vie et la santé et a décidé qu’il voulait obtenir ajuster.

Avec une énorme masse d’adeptes, on nous dit qu’il voulait avoir une influence positive sur les enfants et être le visage de la lutte contre l’obésité infantile, et les changements vont au-delà de l’échelle. On nous dit qu’il est plus fort mentalement et physiquement, émotionnellement plus heureux et plus à l’aise avec lui-même.

Gagnez, gagnez et gagnez. Bravo Terrio !!!