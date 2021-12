Lil Uzi Vert loue Nickelodeon Studios Park pour l’anniversaire de GF JT

P’tit Uzi Vert n’a pas lésiné sur l’anniversaire de sa petite amie – le gars a loué tout un parc à thème pour elle … ce qui lui a coûté un joli centime et plus encore.

Le rappeur a repris Nickelodeon Studios Park à l’American Dream Mall dans le New Jersey – avec environ 20 de ses amis qui se sont joints aux festivités vendredi … le tout en l’honneur de JTle 29e anniversaire. JT est la moitié des City Girls et sort avec Uzi depuis un certain temps maintenant.

Quoi qu’il en soit, des sources familières avec l’excursion nous disent que c’était environ 50 000 $ pour avoir tout l’endroit pour eux-mêmes. Même s’il se trouve à l’intérieur d’un centre commercial, le parc est agrémenté de dizaines de manèges, dont des montagnes russes et une attraction de type Drop Zone.

En parlant de ça… Uzi et JT étaient au centre de beaucoup de ces manèges, posant pour des photos et semblant s’éclater.

Il y avait plus que des sensations fortes à avoir, d’ailleurs… Uzi a également offert à JT une nouvelle voiture – une McLaren, rien de moins – entre autres choses, qu’elle semblait apprécier.

Une dernière chose … Uzi n’a gâché le bon temps de personne en réservant NS pour lui et son équipe / boo – on nous dit qu’ils ont fait tout cela après les heures, donc les gens ont pu en profiter pendant la journée.