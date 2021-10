Lil Uzi Vert partage une nouvelle chanson « Demon High »: écoutez

Juste à temps pour Halloween, Lil Uzi Vert a partagé un nouveau single intitulé « Demon High ». Écoutez-le ci-dessous.

Lil Uzi Vert a eu une année 2021 chargée, sortant « There She Go » avec Justin Bieber, « Holy Smokes » avec Trippie Redd, « Sossboy 2 » avec Pi’erre Bourne, et une nouvelle version de « Lucid Dreams » avec le regretté Juice WRLD. Meek Mill a également recruté Lil Uzi Vert pour « Blue Notes 2 » en septembre, et la paire a pris la piste pour The Tonight Show Starring Jimmy Fallon quelques semaines plus tard. Il a taquiné un nouveau projet intitulé Pink Tape, mais n’a partagé aucun détail de sortie pour le projet.

