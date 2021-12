Lil Wayne aurait tiré un fusil sur son propre garde du corps

Le rappeur Lil Wayne fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument tiré un fusil d’assaut lors d’une dispute avec l’un de ses propres gardes du corps à son domicile de Hidden Hills, en Californie. Le garde du corps a parlé à la police et lorsqu’ils sont arrivés au domicile de Wayne pour l’interroger, l’interprète de « I Do It » était déjà parti. Une source proche de Wayne, né Dwayne Michael Carter Jr., a déclaré à TMZ qu’il nie l’allégation.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que l’un des gardes du corps de Wayne avait déclaré à la police qu’il y avait eu une « bagarre » entre lui et le rappeur au domicile de Wayne. L’incident présumé s’est produit le 1er décembre, a déclaré à Rolling Stone un porte-parole du département du shérif du comté de Los Angeles. La dispute est devenue physique et Wayne a sorti une arme à feu, a affirmé le garde du corps.

Le garde affirme que Wayne a exigé qu’il quitte son domicile après le début de la dispute. Le garde s’est rendu aux toilettes avant de partir, ce qui a conduit Wayne à aggraver « considérablement » l’incident. Le garde a affirmé que Wayne avait sorti un fusil AR-15. À ce moment-là, le garde a couru hors de la maison jusqu’au poste de garde de la communauté fermée. Le gardien a appelé la police à ce moment-là, rapporte TMZ. La dispute aurait commencé lorsque Wayne a accusé le gardien d’avoir pris des photos et de les avoir divulguées à la presse.

La police est arrivée au domicile de Wayne, mais il était déjà parti. Une source proche du rappeur a déclaré à TMZ qu’il nie les allégations et affirme qu’il ne possède pas d’arme maintenant. Pendant ce temps, la police est sceptique quant à l’histoire du gardien, car il n’avait aucune blessure ou marque visible causée par une prétendue altercation physique, ont déclaré des sources à TMZ. Le gardien ne veut pas non plus porter plainte contre Wayne, mais la police enquête toujours.

Lil Wayne a été confronté à plusieurs problèmes juridiques au fil des ans. En 2009, il a plaidé coupable à une accusation d’arme à feu à New York et a été condamné à un an de prison. Après un incident en Floride en décembre 2019, Wayne a fait face à une accusation fédérale de possession d’une arme à feu et de munitions par un criminel condamné. Il a plaidé coupable en décembre 2020. Il devait être condamné en janvier, mais le président Donald Trump a accordé à Wayne une grâce présidentielle complète avant qu’il ne quitte ses fonctions.

La sortie la plus récente de Wayne est Trust and Babies, une mixtape enregistrée avec Rich the Kid qui est sortie en octobre. Il a également travaillé avec l’ancienne coach de The Voice Alicia Keys, sur son nouvel album, Keys, qui sortira vendredi. Selon la tracklist Keys révélée sur Instagram, Wayne apparaît sur la chanson « Nat King Cole ».