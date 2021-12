Lil Wayne aurait tiré une arme sur sa propre sécurité, la police enquête

Lil Wayne aurait tiré un fusil d’assaut sur l’un de ses propres gardes du corps lors d’une dispute à son domicile, et maintenant la police enquête sur l’incident.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … l’un des gardes du rappeur a déclaré aux flics que lui et Wayne s’étaient battus au domicile de Weezy’s Hidden Hills, en Californie, et les flics ont déclaré qu’on leur avait dit que l’altercation avait dégénéré en violence physique et en brandissant une arme à feu.

On nous dit que le garde prétend que Wayne lui a dit de sortir de la maison après la dispute initiale, mais le garde est d’abord allé aux toilettes et il prétend que c’est à ce moment-là que Wayne a considérablement aggravé les choses.

Nous avons parlé à une source proche de Wayne qui nie fermement que l’incident s’est même produit … et nous dit que Wayne n’a même pas d’arme.

Ce n’est cependant pas ce que le gardien a dit aux flics … nos sources disent que le gardien a affirmé que Lil Wayne avait sorti un AR-15 … et c’est à ce moment-là que le gardien l’a réservé hors de la maison à la cabane de garde de la communauté fermée, où il a appelé police.

On nous dit que les flics sont allés chez Weezy pour avoir sa version de l’histoire, mais il était déjà parti. Le garde a déclaré à la police que la bagarre avait commencé avec Wayne l’accusant d’avoir pris des photos et de les avoir divulguées aux médias.

D’autres sources chargées de l’application des lois impliquées dans l’affaire ont déclaré à TMZ que les flics ont des problèmes avec l’histoire du garde et disent qu’il n’avait aucune marque sur son corps ni aucune blessure résultant de la confrontation physique présumée.

On nous dit que le garde ne veut pas non plus porter plainte contre Wayne – et bien que la police ait des doutes sur certaines des allégations, elle enquêtera néanmoins.

Nous avons contacté le camp de Lil Wayne … jusqu’à présent, aucun mot en retour.