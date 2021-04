Lil Wayne encre avec UTA, prévoit un autre album plus tard cette année

Avec son 14e album studio, I Am Not a Human Being III, qui devrait être disponible pour les fans plus tard cette année, le rappeur Lil Wayne a officiellement signé avec United Talent Agency (UTA).

UTA a récemment dévoilé l’ajout de la liste de haut niveau, via une version officielle qui a été partagée avec DMN. Lil Wayne, cinq fois lauréat d’un Grammy, a vendu au nord de 120 millions de disques à ce jour, note le message d’annonce, et comme mentionné initialement, I Am Not a Human Being III de 38 ans sortira «plus tard cette année».

Pour référence, l’artiste né à la Nouvelle-Orléans a lancé son huitième album studio, I Am Not a Human Being, en 2010 et a suivi l’effort en 2011 avec Tha Carter IV ainsi que I Am Not a Human Being II en 2013. UTA fournira le propriétaire et PDG de Young Money Entertainment avec «une représentation mondiale dans tous les domaines», tandis que le «partenaire de longue date» de Lil Wayne Mack Maine et l’avocat Kenneth Meiselas feront partie de son équipe professionnelle.

Au moment de la publication de cet article, il ne semblait pas que Lil Wayne ait mentionné son adhésion à UTA – ou la (les) raison (s) spécifique (s) derrière le déménagement – sur les réseaux sociaux. Mais l’accord semble révélateur des changements radicaux qui arrivent dans l’espace de représentation, à la fois en termes de signatures individuelles et de jeux plus larges.

Sur l’ancien front, The Weeknd – qui, comme Lil Wayne, a ajouté son nom à la liste croissante des artistes qui ont contesté les Grammys – est passé de WME à CAA avant une tournée mondiale massive en 2022. Par ailleurs, la société mère de WME Endeavour, qui a brusquement suspendu ses projets d’introduction en bourse en septembre 2019, se prépare à nouveau à entrer en bourse.

Wasserman – qui a été fondée par Casey Wasserman, petit-fils de l’agent de talent pionnier hollywoodien Lew Wasserman – a aujourd’hui rebaptisé la division musicale de Paradigm en «Wasserman Music» et a présenté des «plans ambitieux pour se développer avec assurance alors que le secteur du divertissement en direct rebondit en 2021 et 2022».

Wasserman Music a l’intention de fournir à ses clients artistes une collection de ressources d’assistance et, fait intéressant, «d’amplifier ses offres marketing existantes auprès des marques qui cherchent à se connecter avec les consommateurs via des programmes musicaux et sportifs.» Et TBA, que d’anciens agents de Paradigm ont fondé l’année dernière, a discrètement continué à signer des actes et, ce faisant, à renforcer sa présence sur le marché.

Enfin, UTA a acquis le mois dernier la société londonienne Echo Location Talent Agency, qui a été fondée en 2012 et compte des clients tels que DaBaby, NBA YoungBoy, Marshmello et Waka Flocka Flame.