Lil Wayne et Rich The Kid s’associent pour la mixtape “Trust Fund Babies”

Lil Wayne et Rich The Kid ont uni leurs forces sur une mixtape collaborative, Trust Fund Babies. Le projet très attendu est sorti via Young Money Records/Republic Records.

Pour présenter le projet, ils ont proposé un nouveau single et une nouvelle vidéo intitulés “Feelin’ Like Tunechi”. Sur la piste, la basse se cogne sous une boucle de rêve alors que Rich The Kid arrive avec un refrain chantable, “I been feelin’ like Tunechi.” Pendant ce temps, la légende du rap s’arrête avec un vers mélodique woozy et gazouillant de son cru. S’appuyant sur l’élan de collaborations précédentes telles que « End of Discussion » sur The World Is Yours de Rich the Kid, ce dernier banger illumine leur chimie inimitable ensemble.

La mixtape fait suite à la sortie de Lil Wayne Tha Carter IV (édition complète) sur les plateformes de streaming pour célébrer le 10e anniversaire de l’album acclamé par la critique. Wayne a également lancé la spécialité Carter IV Cartes à collectionner Topps – faisant de lui le premier rappeur à avoir sa propre collection de cartes à collectionner.

La sortie comprend l’ajout de trois morceaux bonus préférés des fans, dont “Up Up And Away”, l’exploit “NovaCane”. Kevin Rudolf, et “I Got Some Money On Me” feat. Homme-oiseau. Tha Carter IV a fait ses débuts à la première place du Billboard 200 américain.

Avec la sortie de The Carter IV (Complete Edition), Wayne s’est probablement appuyé sur sa méthode éprouvée pour choisir les morceaux d’album. Wayne a un jour révélé que lorsqu’il s’agissait de choisir des chansons pour un album, il s’appuyait sur son collaborateur de longue date et co-fondateur de Young Money, Mack Maine. « Je les ai simplement tous jetés sur la table et je l’ai laissé s’arracher les cheveux, même s’il n’en a pas. Je lui ai juste donné environ 90 chansons alors qu’il n’en avait besoin que de deux. [Laughs.] Il me fait juste savoir ce qu’il a choisi. Je veux dire, ça vient juste d’avoir confiance en chaque chose que je fais. Et penser que chaque chanson que je fais est digne d’être la chanson numéro un dans ce foutu pays, donc je ne m’énerve jamais pour aucune des chansons qu’il n’a pas choisies. Ceux qu’il n’a pas choisis, ce sont aussi les meilleurs. [I] mettez-les sur des mixtapes.

Achetez ou diffusez Trust Fund Babies.

Liste de suivi des bébés du fonds fiduciaire :

Se sentir comme Tunechi

Serre-tête

Fonds de placement

Admet le

Chut

grand patron

Toujours

Saignement

Buzzin’ (avec YG)

Yeah Yeah