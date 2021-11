Magnat de la musique multi-platine et lauréat d’un Grammy Award Lil Wayne a sorti « She Will » en tant que première partie de Carter IV album visuel via Young Money Records/Republic Records/UMe. L’album visuel fait partie de la célébration continue du 10e anniversaire du record révolutionnaire.

Réalisé par Tim Fox et avec l’art de Daniel Crossan, les visualiseurs regardent le monde dystopique que Wayne a décrit sur Tha Carter IV et créent une impression de bande dessinée qui s’inspire de Grand Theft Auto et The Dark Knight.

Collection de célibataires Tha Carter Le coffret en vinyle de 7 pouces est officiellement disponible aujourd’hui et comprend 19 des plus grands succès de la série Tha Carter de Wayne sur 45 pour la première fois. Pour commémorer le lancement, Wayne a également abandonné le morceau inédit de l’ère Tha Carter III « Ya Dig » sur les services de streaming via Young Money Records/Republic Records/UMe. Le coffret est livré avec des notes de pochette et un livret de photos rares.

L’annonce fait suite à la mixtape collaborative de Lil Wayne et Rich The Kid, Fonds d’affectation spéciale bébés. Pour présenter le projet, ils ont proposé un nouveau single et une nouvelle vidéo intitulés « Feelin’ Like Tunechi ». Sur la piste, la basse se cogne sous une boucle de rêve alors que Rich The Kid arrive avec un refrain chantable, « I been feelin’ like Tunechi. » Pendant ce temps, la légende du rap s’arrête avec un vers mélodique woozy et gazouillant de son cru. S’appuyant sur l’élan des collaborations précédentes telles que « End of Discussion » sur The World Is Yours de Rich the Kid, ce dernier banger illumine leur chimie inimitable ensemble.

La mixtape fait suite à la sortie de Lil Wayne Tha Carter IV (édition complète) sur les plateformes de streaming pour célébrer le 10e anniversaire de l’album acclamé par la critique. Wayne a également lancé la spécialité Carter IV Cartes à collectionner Topps – faisant de lui le premier rappeur à avoir sa propre collection de cartes à collectionner.

Achetez ou diffusez The Carter Singles Collection.