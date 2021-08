Lil Wayne sort “Tha Carter IV (édition complète)”

Magnat de la musique multi-platine et primé aux Grammy Awards Lil Wayne célèbre le 10e anniversaire de son film acclamé par la critique Carter IV en publiant la collection complète de son 9e album studio sur les plateformes de streaming numérique via Young Money Records/Republic Records.

La sortie comprend l’ajout de trois morceaux bonus préférés des fans, dont “Up Up And Away”, l’exploit “NovaCane”. Kevin Rudolf, et “I Got Some Money On Me” feat. Homme-oiseau. Tha Carter IV a fait ses débuts à la première place du Billboard 200 américain.

En 2020, Wayne a publié Pas de plafond 3, hébergé par DJ Khaled, qui est sorti exclusivement sur DatPiff dans un clin d’œil à Wayne de l’époque de la mixtape. Les 20 pistes No Ceilings 3 ont marqué une autre entrée dans la série No Ceilings de Wayne et ont bénéficié des contributions de Young Thug, HoodyBaby, Gudda Gudda et Euro, entre autres. Plus tôt en 2020, l’artiste a rendu l’original No Ceilings (2009) disponible sur toutes les plateformes de streaming numérique pour la toute première fois.

Avec la sortie de The Carter IV (Complete Edition), Wayne s’est probablement appuyé sur sa méthode éprouvée pour choisir les morceaux d’album. Wayne a un jour révélé que lorsqu’il s’agissait de choisir des chansons pour un album, il s’appuyait sur son collaborateur de longue date et co-fondateur de Young Money, Mack Maine. «Je les jette juste tous sur la table et je le laisse s’arracher les cheveux, même s’il n’en a pas. Je lui ai juste donné environ 90 chansons alors qu’il n’en avait besoin que de deux. [Laughs.] Il me fait juste savoir ce qu’il a choisi. Je veux dire, ça vient juste d’avoir confiance en chaque chose que je fais. Et penser que chaque chanson que je fais est digne d’être la chanson numéro un dans ce foutu pays, donc je ne m’énerve jamais pour aucune des chansons qu’il n’a pas choisies. Ceux qu’il n’a pas choisis, ce sont aussi les meilleurs. [I] mettez-les sur des mixtapes.

Tha Carter IV (Liste des morceaux) :

Introduction

soufflage émoussé

MegaMan

6 pieds 7 pieds exploit. Cory Gunz

Cauchemar du fond

Elle feat. Canard

Comment détester l’exploit. T-Douleur

Intermède exploit. Technologie N9ne

John feat. Rick Ross

Avortement

Donc exploit spécial. John legend

Comment aimer

Président Carter

C’est bon exploit. Drake et Jadakiss

L’exploit d’Outro. Bun B, Nas, Shyne & Busta Rhymes

J’aime la vue

Miroir exploit. Bruno Mars

Deux coups

En haut, en haut et loin

L’exploit de NovaCane. Kévin Rudolf

J’ai de l’argent sur moi feat. Homme-oiseau