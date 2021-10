Lil Wayne vit deux fois – La sonnerie

Lil Wayne n’a jamais hésité sur la distance qu’il voit entre lui et les pièges de la vie humaine. Selon ses propres mots, il est «un martien» – un être envoyé de loin pour fumer des beats, avoir des relations sexuelles et trouver un nouveau sens à la lettre F. Son personnage l’a poussé à non. 1 records et une revendication légitime au titre de « Meilleur rappeur vivant » dans les années 2000. Alors peut-être que cela correspond seulement à sa trajectoire de carrière qui diverge tardivement des attentes.

Les rétrospectives sur la carrière de Wayne la décomposent généralement en deux époques distinctes : 1999-2009 et 2010 à nos jours. Le premier a vu le jeune rappeur franchir une série d’étapes dans sa carrière. Ses débuts en solo, Tha Block Is Hot en 1999, ont fait leurs débuts au no. 1 sur les charts Billboard alors qu’il était encore adolescent. Il a commencé sa série d’albums fondateurs avec Tha Carter et a rempli le temps entre ses suites classiques avec des mixtapes révolutionnaires et des apparitions prolifiques, qui ont tous propulsé Weezy dans la stratosphère et placé son film plus léger parmi les signifiants les plus omniprésents de la musique. Il a appelé son coup sur Tha Carter II et l’a soutenu avec une autre demi-décennie de jeu de mots vif d’esprit et de maîtrise de la cadence soutenus par une confiance apparemment illimitée. Avec sa place sur le trône du hip-hop assurée, Wayne a clôturé la décennie en signant Drake et Nicki Minaj à son empreinte Young Money, alors filiale de sa base de longue date Cash Money Records, et en aidant à transformer deux artistes qu’il avait influencés en certains des les plus grands noms du genre à part entière.

La deuxième ère de Wayne a cependant commencé par un incident troublant. En 2010, il sort son septième album rock, Rebirth, avec un succès modeste. Il a marqué un écart abrupt par rapport aux sommets de Tha Carter III de 2008, à la fois commercialement et musicalement. Près d’un an après un séjour de huit mois en prison, Wayne a laissé tomber Tha Carter IV comme une branche d’olivier aux fans qu’il avait aliénés avec son expérimentation rock. Son pari lui a valu de solides ventes la première semaine, mais n’a pas pu masquer les signes de dérapage. Le rappeur qui semblait autrefois immunisé contre les analogies galvaudées en a jeté quelques-unes dans un seul album. (Par exemple : « Certaines personnes vous suspendent pour sécher / Comme un porte-serviettes » sur « She Will » ou « J’ai mis un mur / Et ils ne font que du papier peint », sur « Blunt Blowin. ») Wayne semblait fatigué et créatif sans inspiration – quelque chose de pas choquant pour un rappeur qui entre dans la trentaine, mais toujours inquiétant étant donné la façon dont il avait révolutionné le genre quelques années plus tôt. Alors que sa relation avec Cash Money et son ancien mentor Birdman se détériorait, il a sorti des projets de plus en plus somnolents en quelques années : Dedication 6, I Am Not A Human Being II et le Free Weezy Album.

Weezy a finalement obtenu sa liberté de son label en juin 2018 lorsque Birdman l’a libéré du reste de son contrat. Quelques mois plus tard, le très retardé Carter V a frappé les services de streaming. Le drame entourant la sortie – et le mystère quant à savoir s’il s’agirait du dernier album de Lil Wayne – a amené des fans en masse au projet de 23 pistes. Il s’est avéré que la liberté sonnait bien pour Wayne. Alors que Carter V n’atteindrait pas les sommets des projets Carter précédents, l’album contenait certains des meilleurs vers de Wayne depuis sa course à la conquête du monde. Il l’a suivi avec les funérailles du début de 2020, une affaire plus expérimentale et à moindre enjeu qui traitait des cicatrices de son passé. Funérailles frappé non. 1 sur le palmarès des albums Billboard, mais il n’a pas été à la hauteur des performances commerciales de Carter V. Il a cependant montré qu’il pouvait toujours offrir des performances vintage si nécessaire, comme il l’a fait sur des chansons comme « I Do It » et « Mahogany . «

Après les funérailles, Wayne avait besoin d’un moyen de rappeler au public ce qu’il manquait. La réponse, il s’avère, était un vieil aliment de base dans la boîte à outils Lil Wayne : une fonctionnalité étendue. Après un virage nostalgique aux côtés de Nicki Minaj et Drake sur « Seeing Green » en mai, Wayne a passé 2021 à rassembler une série d’apparitions d’invités dominants qui suggèrent qu’une nouvelle ère est peut-être encore dans les cartes.

Lil Wayne n’a pas besoin de présentation, mais celui qu’il a choisi pour commencer son couplet sur « Seeing Green » était un parfait indicateur de l’année qu’il avait en réserve. Wayne saute sur le rythme en flèche et s’en occupe rapidement : « Je vais m’arrêter tellement allumé, je pourrais juste m’écraser, dawg / Laisse-moi enlever ce masque Balenciaga pour vous demander à tous : « Qui vous a demandé ? » / Cita m’a dit de me défoncer le cul, c’est tout. L’image mentale qui accompagne le verset est frappante, et il ne cache pas son objectif. Le commissaire Young Money veut que tous les regards soient braqués sur lui.

Un rappeur du pedigree de Wayne sait qu’un seul couplet fort est simplement un coup de semonce. Il a fait une déclaration plus déclarative sur « Gang Gang » de Polo G du Hall of Fame de juin, avec une attaque lyrique qui met en cause Martha Stewart, Rick Pitino et ses nombreuses voitures étrangères chères. Mais le moment clé arrive au milieu du vers, lorsque Wayne rappe « Blatt, blatt, blatt, je n’en ai pas fini ». La ligne sert également de promesse de plus à dire en vers et de rappel qu’il avait beaucoup plus à dire, point final.

Weezy a ensuite élargi sa gamme avec des apparitions suivantes, dansant gracieusement sur la production venteuse de Tyler, « Hot Wind Blows » du créateur avant de détourner les styles sombres et lourds de batterie de « Batman » de LPB Poody. (« Je jure que ce shotty comme un sinus et cette Bugatti comme Sonic / Le— Le— Le hérisson, comment je m’accélère / Laisse tomber le haut et prends la tête / Prends une chienne, laisse tomber du pain », rime-t-il sur le dernier.) Wayne s’est adapté à l’obscurité pendant un peu plus longtemps, entrant dans le monde underground de la haute couture de Westside Gunn sur « Bash Money » et se faisant à la maison. Avec ses rappels rap servis, Weezy a traversé les genres en prêtant ses rimes au R&B penchant « Wockesha [Remix]» aux côtés de Moneybagg Yo et Ashanti.

Alors que Funeral était dédié au déballage des traumatismes de toute une vie, Wayne évite de tels sujets lors de sa série de spots invités. Au lieu de cela, il a opéré comme si ses frères extraterrestres lui avaient donné une seule directive : détruisez tout le monde sur la piste. Cela se voit sur une coupe de Drake’s Certified Lover Boy, « You Only Live Twice », dans laquelle le grand patron de Young Money et son ancien protégé font équipe avec le collaborateur de longue date Rick Ross. Wayne semblait vraiment excité par l’opportunité de rapper aux côtés d’autres sommités du hip-hop. Son couplet qui en résulte est une proclamation enflammée de l’attraction unique qu’il continue d’avoir sur les femmes et le jeu de rap, avec des phrases comme « I got bitches doin’ lines, I’m Adidas to ’em, n—- / I got condamned , a pris du temps et c’était plus facile que simple / Je suis si difficile à comprendre comme une fièvre en hiver. Ross ne faisait probablement pas référence à Wayne sur la piste lorsqu’il criait « Vrai n—– mérite de vivre deux fois », mais après tout ce que Wayne a traversé, il semble en quelque sorte plus vivant qu’il ne l’a été depuis des années.

Même lors de ses récentes sorties dispersées, Weezy a toujours l’air affamé. Le 1er octobre, Wayne et Rich the Kid ont sorti une collaboration de 10 titres intitulée Trust Fund Babies. C’est un couple étrange – Wayne est le maître de nombreux flux, tandis que Rich est le maître de peu – mais parfois, ça clique. Le morceau d’ouverture « Feelin’ like Tunechi », une méta-référence au surnom de Wayne, voit les deux MC jouer un rôle très littéral sur le titre de la chanson. « Je me sentais comme Tunechi, hein, je me sentais comme, ouais, baise-les / Laisse-moi entrer dans mon sac, duffle », chantent-ils à l’unisson sur le refrain d’ouverture. La piste exploite parfaitement le potentiel copain-flic de Lethal Weapon entre le duo, mais c’est un exploit que les neuf pistes restantes ont du mal à répéter.

Trust Fund Babies sert toujours de plate-forme à Wayne. Après une décennie pleine de projets inégaux, il n’était pas clair si Wayne pouvait encore soutenir la valeur d’un album de rimes de qualité. Pourtant, le jeune homme de 39 ans fraîchement sorti se pavane dans le projet comme s’il n’y avait jamais eu de doute. Il rappe a cappella sur « Headlock » et transforme un refrain grinçant de « fonds en fiducie, fonds en fiducie, fonds en fiducie » sur « Chut » en un ver d’oreille. Le LP ne présente pas Wayne à son meilleur, mais sa performance est suffisamment compétente pour s’ajouter à ce qui a déjà été un 2021 accrocheur pour le MC.

Le livre de jeu pour lancer le troisième acte de Wayne ressemblait beaucoup à son premier: une liste de sorties à grand volume qui révèle parfois des puants (voir: « Perfect (Remix) de Logic ») mais crée plus souvent des exploits lyriques exaltants. L’effet que cela aura sur sa carrière solo est toujours dans l’air. Wayne a déclaré dans des interviews qu’il prévoyait de sortir bientôt Tha Carter VI et No Ceilings III. Tout en poursuivant une série aussi vénérée que Tha Carter a du sens sur le papier, elle s’accompagne d’attentes. Un homme de 39 ans dans sa troisième décennie dans l’industrie peut-il encore produire un disque magistral ? Les versions ultérieures de Wayne fourniront une réponse. Une chose est claire pour le moment : Weezy n’est pas encore prêt à téléphoner à la maison.

Abou Kamara est un écrivain actuellement basé à Boston.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer