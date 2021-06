Lil Yachty et Bhad Bhabie investissent conjointement dans une application de rencontres juives – Lox Club

Bhad Bhabie et Lil Yachty investissent dans une application de rencontres juives appelée Lox Club.

Si cette première phrase sonne comme si je joue à un jeu de Mad Libs, ne soyez pas trop surpris. Des célébrités et des musiciens s’associent pour investir dans des start-ups technologiques, la diffusion en direct et de nouvelles opportunités de réseautage social. Bhad Bhabie et Lil Yachty ont lancé un fonds de capital-risque appelé Scoop Investments, dirigé par le gestionnaire Adam Kluger.

La première opportunité de Scoop Investments est d’investir dans Lox Club, une application de rencontres juive. L’application se décrit comme étant destinée aux « juifs avec des normes ridiculement élevées ». Les développeurs décrivent l’application comme “un bar clandestin virtuel caché dans une épicerie à l’ancienne”. Lox Club ne s’appuie pas sur des algorithmes comme les applications de rencontres traditionnelles ; il utilise plutôt de véritables marieurs humains.

« J-Date hurle de désespoir ; J-Swipe est juste un morceau de merde. Il y a une vraie lacune sur le marché », déclare Adam Kluger. « J’étais tellement surpris de voir à quel point c’était cool. Yachty et Bhabie ont vu la passion quand je parlais de [it], et tout le monde a commencé à me poser des questions. Finalement, j’ai dit que nous devrions nous réunir et le faire en groupe.

Kluger dit qu’il a entendu parler du Lox Club par des amis qui l’ont encouragé à le télécharger. Scoop Investments est né de l’intérêt du groupe à investir dans Lox Club. Kluger dirige Bhad Bhabie depuis qu’elle est devenue virale sur le Dr Phil en tant que “Cash Me Outside Girl”, l’aidant à pivoter vers le rap.

Kluger a commencé à travailler avec Lil Yachty il y a environ un an et demi, le transformant de simple rappeur en magnat. Yachty a noué des partenariats avec des sociétés telles que General Mills et Burger King, a lancé sa propre ligne de vernis à ongles, parmi plusieurs autres entreprises commerciales.

Bad Bhabie est à moitié juif et peut participer à la commercialisation du Lox Club. Lil Yachty peut également se présenter aux événements de lancement. Mais les détails de ces apparitions n’ont pas été finalisés. Scoop Investments est également là pour rester – bien qu’il ait été lancé pour Lox Club, ce n’est pas le seul objectif du fonds de capital-risque. Kluger dit que le fonds restera neutre sur les industries dans lesquelles le fonds investit, se concentrant plutôt sur des sociétés spécifiques.

“Tout le monde dans le fonds, entre moi, Bhabie, Yachty et quelques autres – au moins deux personnes doivent être en mesure d’ajouter de la valeur à une entreprise”, a déclaré Kluger à propos des investissements futurs. “Nous recherchons des opportunités financièrement saines, mais nous devons également nous assurer qu’au moins deux membres de notre groupe pourraient vraiment soutenir un investissement et ajouter de la valeur.”