Lil Yachty laisse tomber un visuel émouvant pour le «plastique» assisté par Icewear Vezzo

Lil Yachty a publié une nouvelle vidéo pour «Plastic (feat. Icewear Vezzo & Rio Da Yung Og)». La piste est tirée de son acclamé par la critique Bateau de garçon du Michigan mixage.

Sortie via Contrôle Qualité Musique / Motown Records, la vidéo en noir et blanc a été tournée à Detroit et réalisée par Ethan Iverson. La piste envoûtante dirigée par un piano présente un visuel mis en valeur par les tresses emblématiques de Yachty et un rapport d’aspect carré qui donne à toute l’affaire une sensation claustrophobe. Tout au long de la vidéo, Yachty, Vezzo et Rio s’amusent les uns avec les autres et échangent des bars irréprochables.

Michigan Boy Boat, l’offre de 14 titres tant attendue de Yachty présente un who’s who complet des rappeurs de Detroit et Flint, notamment Tee Grizzley, Sada Baby, Babyface Ray, Louis Ray, YN Jay, RMC Mike, Veeze, Baby Smoove, Icewear Vezzo, Rio Da Yung OG, Baby Tron, Krispy Life Kidd et Slap Savage. Juste avant la sortie de l’album, Yachty a dévoilé une bande-annonce des coulisses filmée dans l’État des Grands Lacs.

Lil Yachty vient de connaître une année majeure en 2020, couronnant la trilogie Lil Boat qui l’a mis sur la carte avec petit bateau 3 et l’album de luxe suivant LB3.5. Il a depuis déclaré ouvertement son soutien à la scène rap du Michigan, le style du Midwest énergisant le rappeur pour créer un projet qui marque un nouveau chapitre de sa carrière.

En février, Lil Yachty a sorti une vidéo pour sa chanson, “Royal Rumble”, qui présentait plusieurs MC des scènes de rap vibrantes du Michigan, notamment Krispylife Kid, RMC Mike, Babyface Ray, Rio Da Yung OG et Icewear Vezzo.

Parallèlement à la nouvelle mixtape, Lil Yachty a été occupé à développer un film de casse basé sur le jeu de cartes Uno, une série pour HBO Max, plongeant dans la crypto-monnaie, s’associant aux céréales Puffs de Reese, remixant la chanson thème Saved by the Bell, et devenir un favori sur TikTok. Qu’il suffise de dire que la 2021 de Lil Yachty est encore plus grande que sa stupéfiante 2020.

Acheter ou diffuser Michigan Boy Boat.