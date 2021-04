Lil Yachty lance une nouvelle mixtape ‘Michigan Boy Boat’

Aujourd’hui Lil Yachty a partagé sa mixtape très attendue Michigan Boy Boat. L’offre de 14 titres tant attendue présente un who’s who complet des rappeurs de Detroit et Flint, notamment Tee Grizzley, Sada Baby, Babyface Ray, Louis Ray, YN Jay, RMC Mike, Veeze, Baby Smoove, Icewear Vezzo, Rio Da Yung OG , Baby Tron, Krispy Life Kidd et Slap Savage. Mercredi, Yachty a dévoilé une bande-annonce des coulisses tournée dans l’État des Grands Lacs.

Lil Yachty vient de connaître une année majeure en 2020, couronnant le Petit bateau trilogie qui l’a mis sur la carte avec Lil Boat 3 et l’album de luxe suivant LB3.5. Il a depuis été franc sur son soutien à la scène rap du Michigan, le style Midwest stimulant le rappeur pour créer un projet qui marque un nouveau chapitre de sa carrière.

En février, Lil Yachty a sorti une vidéo pour sa chanson, «Royal Rumble», qui présentait plusieurs MC des scènes de rap dynamiques du Michigan, notamment Krispylife Kid, RMC Mike, Babyface Ray, Rio Da Yung OG et Icewear Vezzo.

Parallèlement à la nouvelle mixtape, Lil Yachty a été occupé à développer un film de braquage basé sur le jeu de cartes Uno, une série pour HBO Max, plongeant dans la crypto-monnaie, en partenariat avec les céréales Reese’s Puffs, remixant la chanson thème Saved by the Bell, et devenir un favori sur TikTok. Qu’il suffise de dire que Lil Yachty se concentre sur de grandes choses en 2021.

Le Michigan Boy Boat de Lil Yachty est maintenant disponible à l’achat ici.

Liste des pistes du Michigan Boy Boat:

1. Forme finale

2. Dynamic Duo Ft. T-shirt Grizzley

3. Goonies en béton

4. Ne même pas déranger Ft. Veeze et bébé Smoove

5. GI Joe Ft. Louie Ray

6. Jamais fait Coke Ft. Swae Lee

7. Ghetto Boy Shit Ft. RMC Mike

8. Plastique Ft. Icewear Vezzo et Rio Da Yung OG

9. Fight Night Round 3 Ft. Babyface Ray et Veeze

10. SB 2021 Ft. Bébé Sada

11. Stunt Double Ft. Rio Da Yung OG

12. SB5 Ft. Bébé Sada

13. Hybride Ft. Bébé Tron

14. Ce que One Ft. Krispy Life Kidd, Veeze, Slap Savage, YN Jay, Louie Ray