Lil Yachty sort un nouveau single décontracté, ‘Love Music’

Lil Yachty a partagé son nouveau morceau “Love Music” via Quality Control / Motown. Le single décontracté est sa première sortie après sa mixtape très appréciée Michigan Boy Boat.

Sur “Love Music”, le rappeur polyvalent alwats prend un tournant par rapport à la livraison rapide et décalée de son dernier corpus d’œuvres. La piste démontre encore une fois une nouvelle facette de Yachty soutenue par une production alt-pop, mettant en valeur ses prouesses mélodiques et ses capacités de narration. La sortie est accompagnée d’un visualiseur de l’artwork du single.

Après avoir abandonné le dernier chapitre de sa trilogie Lil Boat en 2020 avec Lil Boat 3 (et l’album de luxe suivant LB3.5), Lil Yachty est entré en 2021 avec sa mixtape Michigan Boy Boat. La bande était un hommage à la scène rap émergente du Michigan et regorgeait de fonctionnalités de rappeurs du Midwest en pleine croissance. Lil Yachty reste occupé cette année, travaillant sur une nouvelle série pour HBO Max basée sur le jeu de cartes ‘UNO’, publiant sa crypto-monnaie “YachtyCoin”, en partenariat avec Reese’s Puffs Cereal, et faisant la promotion de sa nouvelle ligne de vernis à ongles unisexe Crète.

Michigan Boy Boat, l’offre tant attendue de 14 pistes de Yachty comprend un who’s who complet des rappeurs de Detroit et Flint, notamment Tee Grizzley, Sada Baby, Babyface Ray, Louis Ray, YN Jay, RMC Mike, Veeze, Baby Smoove, Icewear Vezzo, Rio Da Yung OG, Baby Tron, Krispy Life Kidd et Slap Savage. Juste avant la sortie de l’album, Yachty a dévoilé une bande-annonce des coulisses filmée dans l’État des Grands Lacs.

Fin mai, Yachty a sorti une vidéo pour “Plastique (feat. Icewear Vezzo & Rio Da Yung Og).” La vidéo en noir et blanc a été tournée à Detroit et a été réalisée par Ethan Iverson. La piste envoûtante dirigée par un piano présente un visuel mis en valeur par les tresses emblématiques de Yachty et un rapport d’aspect carré qui donne à toute l’affaire une sensation claustrophobe. Tout au long de la vidéo, Yachty, Vezzo et Rio s’amusent les uns avec les autres et échangent des bars irréprochables.

Achetez ou diffusez « Love Music ».