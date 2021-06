Lila Dows prépare une collaboration avec Yo-Yo Ma – El Sol de México

in

Lila Downs finalise les détails de la nouvelle musique qu’elle prépare pour cette année. Parmi eux, une collaboration avec Yo-Yo Ma, le célèbre violoncelliste lauréat de 18 Grammy Awards, avec qui il a enregistré une version de La sandunga.

“Il a écouté notre répertoire et a choisi ce thème, nous avons fait une version spéciale et différente dans laquelle nous avons collaboré et que nous avons enregistré en ligne, avec un programme d’enregistrement live impressionnant”, a-t-il répondu à Le soleil du Mexique.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Ce n’est pas la première fois que le Oaxaca partage des crédits avec le musicien français d’origine chinoise. En 2019, elle est invitée au concert gratuit offert par Yo-Yo Ma devant le Monument à la Révolution où tous deux demandent justice pour les disparus au Mexique.

« Il nous a invités à enregistrer des duos sur lesquels il travaille depuis des années. Maintenant, nous espérons pouvoir l’inviter, venir à Oaxaca peut-être pour donner une master class et quelques échanges qui l’intéressent », a partagé le chanteur.

Lors d’une conférence virtuelle, Lila a annoncé qu’elle travaillait sur un nouvel album studio. Ce sera votre premier matériel où le mariachi est le genre dominant. « Maintenant, nous commençons à enregistrer cet album à Jalisco avec Mariachi Nuevo Tecalitlán, qui sont de grands professeurs, une élégance mariachi. C’est la première expérience de faire quelque chose comme ça et nous allons la présenter avec beaucoup d’affection », a-t-il déclaré.

Ce nouvel album inclura à son répertoire la chanson La cura, inspirée du personnel médical qui combat le Covid-19 à Oaxaca.

« Ce sujet parle de la merveille de la guérison, qui est quelque peu spirituelle. C’est un hommage aux personnes qui sont dans les hôpitaux et les cliniques ou dans les maisons, car dans la province il y avait beaucoup de personnel qui est allé soigner les patients Covid”.

Une partie des nouvelles chansons que Lila Downs prépare pour ce nouvel album pourra être entendue en direct le 4 juillet. Le chanteur offrira un concert au virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez.

«Ce spectacle est une surprise. Nous avons eu peu de temps pour le préparer, mais nous sommes encouragés. Certains musiciens n’ont pas pu changer de plan mais nous travaillons avec une grande communauté de musiciens qui ont besoin de travail pour créer ce concert. Avec la pandémie, nous nous habituons à communiquer numériquement et à envoyer de nouvelles chansons pour que les musiciens puissent les étudier », a-t-il conclu.