Lild revient sur l’un de ses produits phares qui vous fera économiser beaucoup d’argent | Vie

Lidl ramène l’un de ses appareils de cuisine les plus populaires, la yaourtière avec laquelle faire toutes sortes de yaourts maison plus naturels que ceux que l’on trouve au supermarché.

L’été est généralement une période assez populaire pour les yaourtières. Lidl le sait et, comme les années précédentes, la chaîne de supermarchés vend à nouveau les Yaourtière Silvercrest pour préparer jusqu’à 7 pots de yaourt en même temps.

Les appareils Lidl ont tendance à être particulièrement populaires en raison de leurs prix compétitifs par rapport aux autres magasins et marques. Ce sont des produits bon marché qui répondent aux principales caractéristiques de chaque appareil comme celui-ci Yaourtière 18W.

Avec lui, il est facile de faire une bonne quantité de yaourt de toutes les saveurs auxquelles nous pouvons penser en quelques minutes. C’est un moyen de faire des économies sur la liste de courses et d’éviter les produits emballés dans du plastique d’où proviennent généralement les yaourts des supermarchés.

Les nouveaux appareils électroménagers bon marché de Lidl sont maintenant disponibles en ligne. Équipez votre cuisine d’un hachoir à viande, d’une yaourtière, d’un déshydrateur alimentaire et bien plus encore.

C’est une roue avec 7 boîtes dans lesquelles intégrer les ingrédients jusqu’à ce qu’ils deviennent un yaourt à conserver des jours au réfrigérateur. Son utilisation est très simple, il suffit de brancher la machine sur secteur, de suivre la recette du plat que l’on souhaite préparer et d’activer le bouton power.

La machine comprend des pieds antidérapants sur le fond. Cela permet au mécanisme d’être plus sûr et à la yaourtière de rester ferme sur le plan de travail ou la table où nous l’avons placée. Sa simplicité est l’un des points les plus positifs de cet appareil, en plus de son prix.

Cette yaourtière de Silvercrest (marque de la plupart des appareils vendus par Lidl) Il est vendu 12,99 euros. Les frais de port sont de 3,99 euros pour chaque commande, quel que soit le nombre de produits achetés, bien qu’ils puissent être plus élevés si certains articles sont lourds.

Dans ce cas, la yaourtière a une capacité de 180 ml et pèse au total 1,99 kilos car elle comporte des pièces en verre. Il est également possible de l’acheter dans les magasins Lidl et on peut le comparer avec cet autre Yaourtière 20W marque Ariete vendu sur Amazon pour 19 euros, avec 17% de remise et aucun frais de port. Il est toujours intéressant de comparer avec d’autres modèles et magasins avant de se prononcer sur un achat.