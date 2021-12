Lild surprend avec son nouveau robot de cuisine professionnel qui est aussi un mixeur en verre | La vie

Si vous rénovez la cuisine ou achetez simplement de nouveaux appareils électroménagers pour rendre la cuisine plus confortable, LIDL vient de mettre en vente un robot de cuisine pratique Silver Crest qui en vaut la peine.

Noël approche et beaucoup d’entre nous vont devoir passer en cuisine pour préparer les repas, dîners et petits déjeuners. Et on le fait avec plaisir car c’est Noël.

Pour cette raison, Ceux qui ont une cuisine bien équipée voient comme les heures sur la cuisinière se raccourcissent.

Et voici LIDL, le supermarché allemand qui est déterminé à remplir notre cuisine de cafetières, fours, robots et autres produits.

Aujourd’hui, ce que LIDL nous apporte, c’est un robot de cuisine professionnel qui, en plus, est un mixeur en verre, donc ses usages sont multipliés. Son prix est de 129,99 euros jusqu’à épuisement des stocks.

Comme expliqué par le site Web, le robot est livré avec tous ces extras en série:

Grand bol à mélanger en acier inoxydable d’une capacité de 6,3 L; amovible pour un lavage plus facile. Bras pivotant avec bouton de déverrouillage pour changer facilement d’accessoires. Comprend un capuchon anti-éclaboussures avec ouverture de remplissage, un bol de mélange en verre, un bâtonnet de pâte, une palette de mélange et une palette de mélange. Verre à mélange : env. 1,5 L. Bâtonnet de pâte et bâtonnet de mélange avec revêtement antiadhésif Teflon®. Verre à mélange avec lame en acier inoxydable et couvercle avec ouverture de remplissage. Protection contre la surchauffe.

Les robots de cuisine sont d’une grande aide dans notre alimentation pour couper, hacher, mélanger et, en bref, préparer les aliments sans avoir à être au courant de tout le processus. Dans ce guide, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour décider de votre achat.

Comme l’explique LIDL, le robot culinaire a une puissance de 1300 W qui est également idéal pour travailler des pâtes très consistantes grâce à sa vitesse réglable sur 10 positions et son bouton turbo.

Il est accompagné d’un mode d’emploi et de 5 recettes différentes pour le tester dès son arrivée, et il précise également que les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle. Sans aucun doute, c’est un produit très utile pour les grands repas à la maison.