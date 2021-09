L’île de La Palma, en pré-alerte pour une éventuelle éruption volcanique

in

Une éruption volcanique est-elle sur le point de se produire sur l’île canarienne de La Palma ? Personne n’ose l’exclure et, de plus, au fil des jours et des heures, cette possibilité semble s’accroître. L’activité géologique du sous-sol est exceptionnellement élevée depuis des jours. Les autorités ont décrété la pré-alerte à une éventuelle éruption.

Bien que la détection de petits tremblements de terre soit quelque chose de commun à La Palma chaque année, la situation a commencé à acquérir une autre dimension samedi matin dernier, lorsqu’un « essaim sismique » a commencé, composé de centaines de mouvements telluriques qui se poursuit aujourd’hui.

Pour le moment, Plus de 2 935 tremblements de terre ont été enregistrés dans la région autour de l’île de La Palma depuis samedi et jusqu’à 8h00 UTC aujourd’hui, mardi 14. L’un d’eux a atteint une magnitude de 3,5 et a été détecté dans la municipalité d’El Paso.

Ce séisme, qui a été perçu par la population, s’est produit à 6 heures du matin, à une profondeur de neuf kilomètres, et en dehors de celui-ci, trois autres mouvements sismiques de magnitude 3,1 ont été enregistrés.

Les tremblements de terre sont perçus dans la municipalité de Tazacorte et également dans toute la région de Cumbre Vieja, le volcan qui préside au paysage de l’île susmentionnée, et qui englobe les municipalités de Mazo, Fuencaliente, Los Llanos de Aridane et El Paso . à des profondeurs comprises entre huit et onze kilomètres, bien qu’il n’y en ait qu’un à quatre kilomètres de la surface à Tazacorte.

L’Instituto Vulcanológico de Canarias considère que l’essaim sismique actuel qui a été enregistré sur La Palma représente un changement significatif dans l’activité du volcan Cumbre Vieja et est lié à un processus d’intrusion magmatique à l’intérieur de la croûte de l’île.

En conséquence de la situation, les autorités ont décrété une pré-urgence en raison d’une éruption volcanique.

L’Institut volcanologique des îles Canaries (Involcan) rappelle sur les réseaux sociaux que ces dernières années le volcan Cumbre Vieja a connu dix essaims sismiques, dont celui qui a débuté samedi dernier. Les précédents étaient en 2017, 2018, cinq en 2020 et trois à ce jour en 2021).

La profondeur de la série sismique précédente variait entre 20 et 30 kilomètres, par rapport aux distances beaucoup plus petites de l’actuelle. épisode.

Pour ces raisons, Involcan a recommandé hier à la direction du Plan de prévention des risques volcaniques des îles Canaries de faire passer le feu de signalisation volcanique du vert au jaune pour la zone de Cumbre Vieja et n’exclut pas que la sismicité ressentie dans les prochains jours s’intensifie. , en fonction de l’évolution de l’activité.

Selon Involcan, ses programmes de surveillance géochimique pour la surveillance volcanique sur La Palma ont permis de détecter en 2020 la valeur d’émission d’hélium-3 la plus élevée observée sur La Palma au cours des trente dernières années.

En effet, l’Institut Géographique National considère que l’événement qui se déroule actuellement est le plus important depuis l’éruption du Teneguía, sur La Palma, en 1971, le dernier produit en Espagne.

En 2020, non seulement le plus grand nombre d’essaims sismiques sur La Palma depuis 2017 (sept sur dix) est enregistré sur cette île, mais aussi en 2021 le plus important essaim sismique des dix s’est produit à La Palma.

