l’île des tentations du Real Madrid

20/10/2021 à 22:51 CEST

pari

EUROLIGUE : Real Madrid vs Fenerbahçe

Le Real Madrid reçoit la visite d’un Fenerbahce qui a une équipe dont la majorité des joueurs étaient à l’ordre du jour des blancs à un moment donné de leur carrière. Nando de Colo, Pierria Henry, Jan Vesely ou Marko Guduric en sont un exemple. Même l’entraîneur, le légendaire Sasha Djordjevic, était une perspective d’avenir pour le banc madrilène quand il y avait des doutes avec Pablo Laso. Le fait est que Fenerbahce, après quelques saisons étranges, espère retrouver son statut et pour ce faire, il doit toucher la table. Le Palace semble être un cadre idéal s’il n’y avait pas eu le grand moment de forme du Real Madrid.

Les Blancs se présentent avec un bilan global en matchs officiels de 11 victoires et une seule défaite face à l’Olympiakos et dans ce match personne ne parie qu’ils vont crever en payant leur victoire à [1.30]. Nous pensons que les meringues sont supérieures à leurs rivaux après avoir remporté les deux matchs la saison dernière par un total combiné de 46 points. Par conséquent, nous pensons qu’il est approprié de parier que le Real Madrid gagnera avec 7 points ou plus de cotes. [1.88].

Le jeu semble être déplacé et aura des points, nous pensons donc que la ligne qu’il y aura plus de 156,5 points au total dans le jeu est basse et il sera possible de réussir à [1.88]. N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site Web et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le cinquième jour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.