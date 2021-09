LILHUDDY partage son premier album très attendu “Teenage Heartbreak”

L’influenceur des réseaux sociaux de 19 ans devenu musicien LILHUDDY a sorti son premier album très attendu Teenage Heartbreak via Geffen Records. Encore au début de sa carrière, le jeune chanteur a reçu des cosignatures de certaines des figures les plus notables du rock et de la musique alternative, dont Blink-182. Travis Barker, le père officieux du renouveau pop-punk.

Teenage Heartbreak dure un peu plus de 33 minutes sur 11 chansons. L’album ne comporte que quelques invités – Iann Dior, Tyson Ritter et Barker lui-même – et ils apparaissent tous sur le même morceau, “Don’t Freak Out”.

L’album arrive aujourd’hui avec le clip de son dernier single “Partycrasher” qui a été produit par Barker et Andrew Goldstein. Le visuel chaotique, réalisé par Mooch, suit LILHUDDY à travers une folle nuit lors d’une fête à la maison.

Le morceau marque le cinquième single de Teenage Heartbreak. HUDDY a qualifié le morceau de son préféré du projet. “Alors j’ai écrit cette chanson parce que je sentais qu’il devait y avoir une sorte d’hymne angoissant dans mon album”, a déclaré HUDDY à Genius. “Je voulais donner à la fois un élément de plaisir et d’amour, alors quand je dis le mot” partycrasher “, je ne suis pas en train de faire une fête, je me heurte à la vie d’une fille. Et donc c’est ma façon de faire, comme, je ne suis pas désolé d’avoir fait planter ta fête, j’ai fait planter ton monde et je suis dans ta vie maintenant, alors gères-le.

L’ascension de HUDDY a été rapide, sa carrière musicale ayant été lancée plus tôt cette année via les singles “21st Century Vampire”, “The Eulogy of You and Me”, “America’s Sweetheart” et “Don’t Freak Out”. La jeune star est devenue célèbre grâce à l’application de vidéo virale TikTok où il compte 32,1 millions de followers et a amassé plus de 1,6 milliard de likes auprès d’un public dévoué de téléspectateurs.

Steam ou achetez le premier album de LILHUDDY Teenage Heartbreak.