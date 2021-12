LILHUDDY partage un regard sur l’expérience de chagrin chez les adolescentes

Toutes nos félicitations! Vous venez de remporter un laissez-passer dans les coulisses pour les billets les plus chauds de la ville.

LILHUDDY a quelque chose de grand dans ses manches.

Alors que certains fans connaissent peut-être le co-fondateur de Hype House, âgé de 19 ans, comme l’une des plus grandes stars de TikTok en ligne, le résident californien (dont le vrai nom est chasse hudson) a mérité le titre de rock star grâce à son premier album Teenage Heartbreak.

Ce week-end, LILHUDDY fera équipe avec Moment House pour une performance numérique mondiale intitulée The Teenage Heartbreak Experience. Le concert unique, disponible en streaming en ligne, permettra aux anciens et aux nouveaux fans de voir l’artiste d’une toute nouvelle manière.