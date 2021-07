Lili Fernández et Elsa Baquerizo s’inclinent 2-0 contre les Américaines April et Alix

27/07/2021 à 03h22 CEST

L’Espagnol Lili Fernández et Elsa Baquerizo ils ont subi leur première défaite aux Jeux de Tokyo, devant les Américaines April Ross et Alix Klineman 2-0 (21-13 et 21-16), mais ils gardent espoir de continuer à se battre dans le groupe B de la première phase de beach-volley aux Jeux de Tokyo.

Les Nord-Américains, vice-champions mondiaux en 2019 et, dans le cas de Ross avec une médaille d’argent à Londres 2012 et une médaille de bronze à Rio 2016, ils ont trouvé des rivaux plus dangereux que prévu avec lesquels il était difficile de faire la différence. Ce n’est qu’après 5-5 qu’ils ont réussi à décoller et à aller de l’avant 12-7, avant d’obtenir leur revenu maximum pour clôturer le set en 19 minutes.

La même chose a duré le deuxième, un matin pluvieux et venteux à Tokyo. Les Espagnols ont fait un pas en avant et ont mis les Américains de plus en plus mal à l’aise, avec de bons services de Baquerizo et des placements précis hors de leur portée, mais les vice-champions mondiaux se sont à nouveau bien compris et, après avoir signé un 19-14, ils ont eu des revenus à phrase confortablement.

Il s’agit de la deuxième victoire des Nord-Américaines, qui ont déjà battu les Chinois Xue et Wang 2-0, tandis que les Espagnoles comptent une victoire et une défaite, après avoir remporté leurs débuts à Shiokaze Park contre les Néerlandaises Sanne Keizer et Madelein Meppelink par 2-1. Vendredi prochain Les Espagnols joueront contre le couple chinois.