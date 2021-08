Liliana Fernández et Elsa Baquerizo, au deuxième tour

31/07/2021 à 18:55 CEST

Le couple espagnol formé par Liliana Fernández Oui Elsa baquerizo Elles se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi féminin de beach-volley de Tokyo 2020, battant les Japonaises au repêchage. Miki Ishii Oui Megumi Murakami, par 2-0.

Liliana et Elsa, qui a dû disputer ce match alors qu’il terminait troisième de son groupe de qualification, a surmonté l’obstacle avec une facilité déconcertante, avec des partiels de 21-15 et 21-10, en 38 minutes de jeu au total.

Au premier tour, les Japonais ont tenu jusqu’à 10-10. Dès lors, les femmes espagnoles n’ont plus eu le choix. Ils ont creusé un écart de trois points (13-10) et ont su en profiter pour mettre la victoire sur les rails car au deuxième tour ils ont pris leurs distances dès le départ (3-10) et ont gagné encore plus nettement.

Avec cette victoire Liliana Oui Elsa Ils accèdent au tour qu’ils ont atteint lors des précédents Jeux de Londres 2012 et Rio 2016, qu’ils n’ont pu surmonter dans aucun des cas.

Cette fois, ils affronteront les Canadiens lundi prochain (03.00) Sarah Pavan Oui Melissa Humana-Paredes, vainqueurs du groupe A sans renoncer à aucun set, deuxièmes au classement mondial de la Fédération Internationale et champions du monde à Hambourg 2019.