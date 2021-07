Liliana Fernández et Elsa Baquerizo, débuts avec retour

25/07/2021

L’Espagnol Liliana Fernández Steiner et Elsa Baquerizo, Ambassadeurs Iberdrola, ils ont gagné à leurs débuts aux JO de Tokyo aux Néerlandaises Sanne Keizer et Madelein Meppelink, à qui ils ont tracé être imposé par 2-1 dans une rencontre difficile.

Le duo hispanique, qui à Rio 2016, il a atteint le huitième Après avoir remporté les trois matches de la phase de groupes sans perdre aucune partie, ils ont repris du bon pied à Shiokaze Park, où a su souffrir pour marquer des points.

Keiser et Meppelink, Champions d’Europe en 2018 à La Haye, ils ont été plus fermes au premier tour et plus efficaces. Ils ont pris l’initiative dans le résultat et bien que les Espagnols aient forcé jusqu’au bout ils se sont retrouvés avec le partie 19-21.

Au lieu de cela, Liliana Fernández et Elsa Baquerizo ils ont réagi rapidement. Ils ont poursuivi l’amélioration montrée à la fin du premier set et au début du deuxième ils se sont tenus avec un 10-6 sans faute, une distance qu’ils ont su gérer et même étendre (16-10) avant forcer le bris d’égalité avec un 21-18.

Grandis et avec une confiance au-dessus, les Espagnols ont continué avec leur domaine dans le troisième et dernier partiel. Ils avaient un score en faveur de 14-12 à la peine, mais Keizer et Meppelink ont ​​donné une nouvelle tournure pour revenir à cravate à 14 ans.

Liliana et Elsa n’ont plus le choix et ils ont marqué la victoire par 16-14. Tout un aiguillon moral pour aborder le tournoi avec plus d’optimisme. Ils reviendront sur la piste mardi pour affronter les Américains April Ross et Alix Klineman, qui avaient auparavant battu les Chinois Chen Xue et Xinxin Wang 2-0.