Lilibet aidera le prince Harry « tourmenté » à « guérir » de la mort de Diana, selon le biographe | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a donné naissance à Lilibet Diana Mountbatten-Windsor vendredi à 11h40 au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie. Nommé d’après la reine Elizabeth II et la princesse Diana, le nom de Lilibet a conduit Angela Levin à suggérer que la nouvelle fille du duc lui donnerait une “chance de guérir” de la mort tragique de sa mère.

Mme Levin, expert royal et auteur de « Harry : Conversations avec le prince », pense que le duc est « tourmenté » par les derniers souvenirs de Diana.

Elle a déclaré: «Le choix des noms pourrait être le moyen pour Harry de rappeler à tout le monde que sa fille est une royale.

“Plus que cela, choisir le deuxième prénom Diana sera le paradis pour Harry parce que je pense que cela l’aidera à guérir.

“Harry est toujours tourmenté par la dernière conversation téléphonique qu’il a eue avec Diana avant sa mort en août 1997.

“Le jour où Diana a téléphoné à lui et à William à Balmoral, Harry était au milieu d’un jeu très excitant avec ses cousins.”

Harry a discuté de la journée dans Our Mother Diana: Her Life and Legacy, qui est apparu sur ITV en 2017.

Le prince a rappelé: “Si j’avais su que c’était la dernière fois que j’allais parler à ma mère … les choses que je lui aurais dites.”

Écrivant pour The Sun, Mme Levin a déclaré que Harry, 12 ans, avait parlé à sa mère au téléphone alors qu’il était en Écosse et qu’elle était en France.

Elle a déclaré: «Ayant 12 ans et passant un si bon moment, il a rapidement raccroché sa mère.

« Ses réponses aux questions de sa mère étaient assez courtes.

« Diana est morte le lendemain et il ne s’est jamais pardonné, m’a-t-il dit.

« Si Harry avait su que c’était leur dernière conversation, il lui aurait parlé pendant très longtemps.

Dans une déclaration publiée sur leur site Web Archewell, Meghan et Harry ont déclaré qu’ils étaient “bénis” par leur nouvelle arrivée.

Ils ont ajouté: “Elle est plus que nous n’aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Hier, le prince Charles a parlé publiquement du nouvel enfant de son fils et a déclaré que c’était une “heureuse nouvelle”.

