Lilibet Diana: Meghan et Harry «attendent» de publier une photo pour «un impact maximal» | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, sont « très protecteurs » envers Lilibet Diana au milieu des spéculations sur le moment où la famille royale publiera une photo du bébé de cinq mois. L’expert royal Neil Sean a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex attendaient de raviver l’intérêt pour leur fille avec une publication de photos en temps opportun. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Ils pensent et leurs conseillers pensent que s’ils publient une photo, ils envahiront leur propre vie privée contre quoi ils se sont ralliés.

« Pour moi, je pense que c’est ridicule.

« S’ils mettaient une photo sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens seraient ravis de voir l’enfant, ils sont tous intéressés mais à mesure que chaque mois passe, l’intérêt diminue.

« Ils cherchent maintenant une opportunité de présenter Lilibet Diana au monde.

« Comme nous le savons, nous n’avons pas vu de carte de Noël, mais ils attendent peut-être un impact maximal. »

LIRE LA SUITE: Camilla a livré une explosion de Noël grossière

Cela survient alors que le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a affirmé que le couple pourrait publier une photo de famille liée à un événement important.

S’adressant à Express.co.uk, M. Sacerdoti a déclaré: « Je pense qu’ils protègent très bien sa vie privée et bien sûr, ce n’est qu’un bébé.

« Elle est assez éloignée de la ligne de succession maintenant et donc bien qu’ils aient choisi un nom très médiatisé pour elle, la nommant non seulement d’après la reine mais le surnom de la reine, ils ont parfaitement le droit de vouloir la protéger de l’attention du public.

« Plus vous protégez quelqu’un du regard du public, plus certaines personnes dans le public sont désespérées de pouvoir la voir.

« Et bien que s’adapter à la vie avec deux enfants soit un défi, nous entendons dire que cela a été plus facile pour eux avec Lili à bien des égards, même si techniquement c’est deux fois plus de travail, ils ont pu utiliser beaucoup des techniques qu’ils ont apprises avec Archie et prenez soin de choses comme l’alimentation ou le bain sans trop d’histoires.

« Ils ont des nounous de garde lorsque les choses deviennent un peu mouvementées avec leurs horaires de travail, mais une source nous dit qu’ils sont extrêmement pratiques et essaient de garder l’aide embauchée au minimum pour la plupart.

« Harry adore être une fille papa, il adore Lili et adore lire ses histoires avant de se coucher et la bercer pour l’endormir.

« Il a une vraie touche magique. Chaque jour devient plus heureux, il y a tellement d’amour et de gratitude et ils ne pourraient pas demander plus. »