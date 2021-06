Lilibet Diana rangée: la famille royale se bat contre le prince Harry et Meghan Markle | Royale | Nouvelles

in

La famille royale lance une riposte contre Meghan Markle et le prince Harry, selon un commentateur royal. La dernière dispute transatlantique a éclaté après que Meghan Markle et le prince Harry ont nommé leur deuxième enfant Lilibet – un surnom familial pour la reine. Harry et Meghan ont annoncé dimanche la naissance de Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Elle est née dans un hôpital californien le 4 juin et nommée en l’honneur de la mère du prince Harry, Diana, princesse de Galles, et de sa grand-mère, la reine.

Cependant, une source du palais, s’adressant à la BBC, a contesté les informations selon lesquelles le prince Harry et Meghan avaient parlé à la reine avant la naissance de l’utilisation du nom.

Selon la rédactrice royale du Mail, Rebecca English, cette remarque a déclenché une tempête de feu et a montré que la famille royale “se tenait debout” pour le couple en Californie.

Un porte-parole des Sussex a insisté sur le fait qu’ils n’auraient pas utilisé le nom si la reine n’avait pas été favorable.

JUST IN: Michelle Obama “pas surprise” par les accusations de racisme de Meghan Markle

Mme English a révélé le désaccord entre les sources du palais avec la réclamation initiale contre Harry et Meghan montre que la famille royale recule.

Elle a déclaré au MailOnline’s Palace Confidential que la décision d'”informer la BBC était le signe qu’ils repoussaient enfin”.

L’expert royal a ajouté : « Absolument, c’est vraiment significatif.

“Le rapport de la BBC a produit une réponse absolument cinglante de la part des Sussex.

“D’abord par un porte-parole disant que la reine était la première personne qu’ils ont appelée et qu’ils n’auraient pas donné le nom si la reine n’avait pas soutenu.

Le surnom de Lilibet a été inventé pour la première fois lorsque la princesse Elizabeth ne pouvait pas prononcer correctement son propre nom en tant que bambin.

Le défunt mari de la reine, le duc d’Édimbourg, l’appelait également par son surnom.

Dans d’autres nouvelles, la duchesse de Cambridge a déclaré qu’elle “avait hâte” de rencontrer sa nouvelle nièce.

Kate a déclaré qu’elle souhaitait “tout le meilleur” à la fille nouveau-née du duc et de la duchesse de Sussex lorsqu’on lui a demandé lors d’un sommet du G7 des dirigeants mondiaux à Cornwall.