Lilibet Diana «très froide» autour de son frère «fou» Archie – Harry donne un aperçu rare | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a divulgué des détails sur la façon dont lui et Meghan ont géré la parentalité depuis qu’ils ont accueilli leur fille le 4 juin.

Interrogé par le musicien sur la façon dont il se débrouillait en tant que père de deux enfants, Harry a admis qu’il s’agissait d’un “jongle” avec un nouveau-né et un enfant en bas âge courant dans la maison, rapporte le magazine Hello.

S’adressant à Harry, Ed dit : « Félicitations, une fille, n’est-ce pas ?

“Nous venons d’avoir une petite fille il y a dix mois maintenant.

« Tu es toujours dans les tranchées maintenant ! Comment fais-tu à deux ?

Le duc a répondu: “Deux est définitivement un jongle.”

Et parlant à un autre invité plus tard, Harry a décrit la petite Lilibet comme un bébé calme et détendu, contrairement à son frère énergique.

Il a déclaré: “Nous avons eu de la chance jusqu’à présent, elle est très froide et semble heureuse de rester assise là pendant qu’Archie court comme un fou.”

Il a déclaré à un autre invité qu’il était difficile de s’occuper d’un “enfant de moins de deux ans et d’un nouveau-né” en même temps, qualifiant cela de “tout à fait jongleur”.

Harry doit apparaître aux côtés du duc de Cambridge demain dans les jardins du palais de Kensington.

Une boîte en métal est apparue dans le jardin et protégerait la statue de la défunte princesse de Galles.

William et Harry avaient 15 et 12 ans lorsque leur mère est décédée à la suite d’un tragique accident de voiture à Paris en août 1997.

Son mariage avec le prince Charles s’était soldé par un divorce l’année précédente.

Les frères devraient être rejoints par leurs proches Spencer lors de l’événement de dévoilement de demain.

Selon certaines informations, William emmènera sa femme Kate et leurs trois enfants pour une visite privée de l’œuvre avant qu’elle ne soit dévoilée publiquement.

On ne sait pas si Harry rencontrera la duchesse de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Il devrait retourner en Californie peu après la fin de la cérémonie.

S’exprimant lors de l’événement caritatif d’aujourd’hui, Harry a expliqué comment “en tant que père de deux enfants, je me sens d’autant plus connecté, inspiré et impressionné par la résilience de ces familles”.

L’ancien royal au travail semblait détendu alors qu’il discutait avec les enfants et les parents.

Le duc a rencontré chaque gagnant, à tour de rôle, pour leur remettre leurs prix et leur a expliqué comment les 18 derniers mois ont été pour eux et leurs familles pendant la pandémie.

Interrogé sur le dévoilement de la statue, Harry a déclaré qu’il “était tellement heureux” que cela puisse avoir lieu le jour du 60e anniversaire de Diana, affirmant qu’il n’était pas sûr qu’ils en seraient capables.