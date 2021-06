Lilibet, la fille de Meghan et Harry, s’installe déjà dans leur manoir californien | Royale | Nouvelles

Le fils de deux ans de Harry et Meghan, Archie, s’adapterait bien à l’arrivée de sa nouvelle petite sœur Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Un initié a déclaré qu’Archie “adore” sa petite sœur Lili, qui porte le nom de la reine et de la mère de Harry, et qu’il n’y a pas de “problèmes de jalousie”. Harry et Meghan ont déménagé l’année dernière dans le hotspot des célébrités Montecito à Santa Barbara avec leur fils Archie après avoir démissionné de leurs fonctions royales.

S’adressant à Us Weekly, un expert royal a déclaré: “Ils sont déjà rentrés chez eux à Montecito avec leur petite fille.”

La source a ajouté : « Archie adore sa petite sœur et lui fait plein de bisous.

“Il l’a tenue avec l’aide de ses parents.”

La source royale a ajouté qu’Archie est “un enfant si gentil et aimant et qu’il n’y a aucun problème de jalousie” avec sa nouvelle petite fille.

Meghan, 39 ans, a donné naissance à sa fille le vendredi 4 juin.

Cependant, Meghan et Harry ont annoncé la nouvelle de leur bébé deux jours plus tard, mais il est entendu que la reine a été informée avant que la nouvelle ne soit révélée au monde.

Une déclaration publiée sur le site Web d’Archewell le dimanche 6 juin a déclaré: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.”

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel de l’hôpital Santa Barbara Cottage à Santa Barbara, en Californie.”

En mars, le couple a partagé le sexe de leur fille à naître dans une interview télévisée sur CBS.

Le prince Harry a déclaré à CBS : “C’est une fille !”

« Juste pour avoir un garçon et une fille, que demander de plus ? Nous avons notre famille.

“Nous avons, vous savez, nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial.”

La reine, le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate sont « ravis ».

Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de la reine.